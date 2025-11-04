Trent Alexander-Arnold es el primero, después de Xabi Alonso y el presidente, en saber que se va

Trent Alexander-Arnold fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano. El inglés llegaba al Santiago Bernabéu como uno de los mejores laterales derechos de mundo, lo que dejaba claro que el carril iba a ser para él de cara al futuro. Sin embargo, su adaptación está costando más de lo esperado y su rendimiento está siendo muy bajo.

A partir de ahí, el jugador ha tenido que luchar con Dani Carvajal para hacerse con la titularidad, teniendo en cuenta que el madrileño volvió mejor de lo previsto de su grave lesión de rodilla e incluso estuvo a un mejor nivel que su compañero en la banda. Aun así, la situación ha cambiado y el inglés se habría enterado, después de Xabi Alonso y Florentino Pérez, que el capitán podría marcharse.

Dnai Carvajal podría marcharse del Madrid a final de temporada

El madrileño acaba contrato a final de temporada y su situación es muy complicada. Carvajal ha vuelto a lesionarse y de gravedad, lo que provocará que esté de baja unos cuantos meses, otro dolor de cabeza considerable para el defensa, que no acaba de hacer limpio con las lesiones. Por eso, en el Madrid ya se están planteando una decisión drástica sobre su figura de cara al próximo curso.

Aunque es el capitán del equipo y uno de los jugadores más importantes, tanto dentro como fuera del vestuario, su situación empieza a ser insostenible y ya no se descarta que no se le acabe renovando su contrato por el hecho de que no puede estar siempre disponible para el entrenador. Por eso, Carvajal podría estar viviendo sus últimos meses en el conjunto blanco después de tantos años.

Las lesiones están atormentando mucho al lateral derecho

Además, esto ayudaría, y mucho, a Alexander-Arnold, teniendo en cuenta que el inglés ya no tendría una competencia tan fuerte como la del madrileño y podría acabar de adaptarse y convertirse en el verdadero líder de la banda derecha del Madrid. En el club confían mucho en su potencial y creen que podrá recuperar el nivel y volver a ser uno de los mejores laterales del mundo.