Trent Alexander-Arnold no lleva ni dos meses en el Real Madrid y ya está generando conflicto

Hay un nuevo problema en el Real Madrid, puesto que la competencia entre Trent Alexander Arnold y Dani Carvajal ha generado conflicto en el vestuario blanco. El inglés ha llegado como uno de lo grandes fichajes para fortalecer el equipo, en una banda derecha que estaba muy debilitada con Lucas Vázquez. Se hecho con la titularidad desde que llegó en el Mundial de Clubes, algo que en el vestuario no ha terminado de convencer.

Dani Carvajal tiene muchos apoyos en el vestuario del Real Madrid, por lo que su suplencia deja dudas y ha levantado suspicacias en el club. El jugador se ve fuerte para competir por la posición con Alexander Arnold, que ahora mismo cuenta con ventaja en la posición. Por lo tanto, el veterano capitán sabe que trabajar muy duro para poder volver a ser titular con Xabi Alonso de manera regular.

Alexander-Arnold ha hecho un esfuerzo por aprender el idioma

El jugador inglés sabe que tiene un reto muy importante por delante del Real Madrid. Ocupar la plaza de Dani Carvajal en la zona derecha es un gran reto y por ello ha hecho por aprender el idioma. Su integración con el grupo y el club es fundamental, por lo que este gesto ha gustado mucho en el vestuario del club blanco.

Se está adaptando a jugar muy adelantado, puesto que Xabi Alonso apuesta por jugar con tres centrales. Alexander-Arnold en el centro del campo es un gran opción, puesto que tiene una visión de juego y una técnica exquisita. Su capacidad de lanzamiento puede ser un filón para los puntas tan rápidos con los que cuenta el Real Madrid, como Mbappé y Vinicius.

Carvajal confía en sus posibilidades

El veterano capitán ha tenido una lesión muy grave, que lo ha hecho pasar por una recuperación muy trabajada. Él cree en sus posibilidades y confía en disputar el puesto a Trent Alexander-Arnold, para lo que necesita dar su mejor versión. Jugar tan adelantado es muy exigente físicamente, puesto que tiene que hacerse cargo de todo el carril derecho. Eso sí, no sufriría tanto en defensa al contar con tres zagueros por detrás.