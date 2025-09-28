Trifulca en el vestuario del Real Madrid en el Metropolitano con Dani Carvajal como protagonista

El derbi contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano dejó graves secuelas en el vestuario del Real Madrid. La histórica goleada de 5-2 por parte del equipo entrenado por Diego Pablo Simeone hizo que los futbolistas terminaran cabizbajos. Por eso, el capitán Davi Carvajal cogió 'de la pechera' a varios jugadores para pedirles que pongan alma y corazón en el campo. Fue una trifulca en caliente, que no pasó a mayores, pero que fue un mensaje por parte de uno de los pesos pesados.

El capitán se ha lesionado del sóleo y estará de baja más de cuatro semanas, por lo que sin duda será una baja muy importante. Trent Alexander Arnold también está lesionado, por lo que el lateral derecho queda muy diezmado para Xabi Alonso. Habrá que ver que solución encuentra el entrenador, pero Carvajal por lo pronto tendrá que hacer fuerza dentro del grupo desde fuera del campo.

Dani Carvajal quiere levantar la moral de sus compañeros

Ahora que está lesionado Dani Carvajal, con mayor ahínco quiere llevar a cabo su labor de capitán. La arenga y trifulca que llevó a cabo en el vestuario del Metropolitano fue con el objetivo de que no se hundan, especialmente con el duelo de UEFA Champions League que jugarán contra el Kairat Almaty en Kazajistán. Mentalmente no se pueden venir abajo, por lo que el capitán se ha puesto en modo 'sargento'.

La ausencia en el lateral derecho ahora hace que Xabi Alonso tenga que buscar soluciones, algo donde el entrenador tiene muchos recursos tácticos. Ahora bien, de nada sirve pensar en la pizarra si el equipo mentalmente no se levanta de la goleada sufrida contra el Atlético de Madrid. Defensivamente se ha motrado débil el Madrid, que además de Carvajal seguramente no podrá contar con Eder Militao en la defensa.

La trifulca en el vestuario espera que sirve de estímulo

El enganchón de Carvajal con otros pesos pesados del vestuario sirve de estímulo para los jugadores nuevos. No quieren que se relajen por las primeras siete victorias logradas en la temporada, por lo que toca levantarse en su visita a Kazajistán.