Upamaecano pide 16+2 millones y una prima de fichaje al Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada y uno de los objetivos prioritarios será reforzar el centro de la defensa. Y ahí, uno de los nombres que tendría el conjunto blanco encima de la mesa sería Dayot Upamecano, central del Bayern de Múnich, que acaba contrato a final de curso. Después de las primeras conversaciones, ya se conocen sus pretensiones.

El francés estaría pidiendo una ficha de 16 millones de euros brutos al año más dos 'kilos' en bonus, además de una prima de fichaje para dar el "sí" definitivo al Madrid. Esta es la oferta que los representantes del jugador le habrían hecho llegar también al Bayern, pero los bávaros no estarían dispuestos a darle esta cantidad de dinero, por lo que estaría más cerca que nunca del Santiago Bernabéu.

Upamecano desearía jugar en el Madrid y los blancos saben que el central es una gran oportunidad de mercado, a pesar de que sus pretensiones sean un poco más elevadas de lo normal. De hecho, los madrileños esperan que el deseo del jugador de jugar en el conjunto madridista ayuden a rebajarlas un poco para que, finalmente, se pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

El Madrid necesita reforzar el centro de la zaga como sea y lo intentará hacer vía los agentes libres en el mercado, ya que el pasado verano ya realizó un gasto muy alto para apuntalar varias posiciones de la retaguardia. De cara al próximo verano, se quiere ahorrar un poco en estas posiciones o, al menos, gastar el dinero en otras demarcaciones donde sea más difícil conseguir jugadores libres.

Por lo tanto, Upamecano podría convertirse en el primer fichaje del Madrid de cara a la próxima temporada si tanto el club blanco como los representantes del defensa llegan a un acuerdo. Las negociaciones se podrán abrir de manera oficial el 1 de enero, teniendo en cuenta que el francés acaba contrato a final de curso, pero las primeras conversaciones preliminares ya han tenido lugar.