Vinicius declina al PSG y pide renovar por 30 millones al Real Madrid

Vinicius Junior no pasa por su mejor momento dentro del Real Madrid, con el que se ha tensado mucho en los últimos días. La renovación con el club se ha estancado, puesto que 'Vini' se ha desmarcado al pedir el mismo sueldo que Mbappé, 30 millones de euros brutos. Esto no ha gustado nada en la entidad, que se lo ha hecho saber al agente del jugador sudamericano.

Vinicius ya ha negociado con el PSG, pero no han avanzando en ninguna de las dos direcciones ante las peticiones del jugador. Mientras tanto, sigue negociando con el resto de clubes europeos, especialmente con una Premier League que tiene al Manchester United y al Chelsea como los más intersados. En el campeonato inglés es donde se ve con más posiiblidades de percibir esos 30 millones de euros brutos y competir en la mejor liga del mundo.

Vinicius quiere seguir en el Real Madrid

Vinicius tiene como prioridad seguir en el club blanco, pero sabe que su exigencia de percibir 30 millones de euros no ha gustado en el club ni se va a concretar. Su mala relación con Mbappé además no ayuda en nada, puesto que esta petición ha supuesto la ruptura total entre ambos futbolistas. Viendo el panorama, sus agentes ya se han puesto en contacto con los clubes mencionados de la Premier League, como Chelsea y Manchester United.

El jugador brasileño ha bajado claramente su rendimiento en esta última temporada, donde además la salida de Carlo Ancelotti le ha dejado sin su gran valedor en el banquillo. Ahora mismo, su situación en el club es la más débil desde que ha llegado y no descarta su salida.

El club no va a pagarle lo que pide

La política de salarios del Real Madrid es clara y no va a pagar los 30 millones de euros brutos que pide Vinicius de salario. Ahora mismo la situación está estancada y tiene contrato hasta 2027. De cara al futuro, si no se soluciona pronto se podrá enquistar y la Premier League no se antoja como un escenario lejano. Chelsea y Manchester United ha contactaco ya con el entorno de Vinicius Junior.