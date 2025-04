Vinícius es quien se ha quejado de que el Real Madrid juega con 10

El Madrid no está pasando un buen momento en esta recta final de la temporada. Los pésimos resultados cosechados en los últimos partidos, unidos al pobre juego que ofrece el equipo de Ancelotti, ha hecho subir la tensión dentro del vestuario blanco. La manera en la que fue vapuleado en el Emirates Stadium hizo mucho daño en el seno del equipo. Y la derrota en la final de Copa de ayer aún ha visto más frustradas las expectativas del equipo.

En medio de esta vorágine, Vinícius Júnior sigue su lucha particular contra varios jugadores del vestuario. Siempre en el foco de todas las polémicas, Vinícius Júnior está viendo a un jugador más como un problema que como una solución. Y ya no se muerde la lengua. Lo dice de viva voz y a su círculo más íntimo que lo sostiene en el vestuario.

Vinícius de queja de Mbappé

El internacional brasileño no puede esconder el ataque de celos que le tiene al ariete galo. Y la última trifulca entre ambos, muy condicionada por la reciente renovación de Vini, ha encendido aún más los ánimos entre ambos cracks del Real Madrid. Vini critica a Mbappé de no trabajar para el colectivo, y de esperar dentro del área rival para que le pongan balones para rematarlos a gol.

Y es que Mbappé se toma una cierta licencia de rebeldía por el hecho de que Vinícius es el que ocupa su posición natural en el campo como es la de extremo izquierdo. Esto no lo ha asimilado el internacional francés, que ve a Vini como su más directa competencia. Con este clima bélico y de tensión se han desatado las hostilidades entre dos enemigos íntimos como son Mbappé y Vinícus. El francés le recrimina cada partido, su poca implicación con el equipo y su exceso de individualidades. El brasileño ha explotado y ambos han tenido que ser llamados al orden.

La lucha por el Balón de Oro

Está claro que la convivencia entre los dos mejores futbolistas del Madrid es muy complicada a estas horas. Y esto afecta a las envidias por las escalas salariales de cada uno. Y es que ambos futbolistas viven a expensas de su pugna particular por hacerse con el próximo Balón de Oro. Una competencia que no beneficia para nada al Real Madrid como equipo, como tampoco al rendimiento particular de ambos jugadores.