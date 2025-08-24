Vinícius está presionando para que no sea titular con el Real Madrid contra el Oviedo

Vinicius tiene claro que quiere que su compatriota Rodrygo sea titular contra el Real Oviedo. El conjunto blanco juega en el Carlos Tartiere y ha decidido que el futbolista sea de la partida. Sin embargo, para ello debe primero hablar con Xabi Alonso y convencerlo. El técnico donostiarra no tiene ninguna confianza en Rodrygo, al que no dio ningún protagonismo ni en el Mundial de Clubes ni en el partido de LaLiga contra Osasuna.

El clan brasileño está muy unido entre sí y muy aislado en el vestuario, por lo qu Vinicius cuida mucho de Rodrygo Goes. Sabe que su compatriota lo está pasando mal y necesita su apoyo. El no tener minutos contra CA Osasuna lo ha dejado muy afectado, puesto que además en su posición tiene por delante a Franco Mastantuono y a Brahim Díaz. Su objetivo es volver a tener minutos, y la ha pedido a Vinicius que interceda por él para ver si puede ser de la partida contra el Oviedo.

Vinicius va a tener una charla con Xabi Alonso

Vinicius quiere tener un cara a cara con el entrenador para hacer énfasis en la importancia de Rodrygo. Entre ellos se apoñan y son uña y carne tanto en el vestuario como fuera de él. La relación de 'Vini' con el técnico tampoco es la mejor, pero sabe que puede hacer presión por su amigo. La charla ha sido este sábado y confía en que pueda servir para que Rodrygo sea de la partida en el estadio Carlos Tartiere.

Xabi Alonso no tiene confianza alguna en Rodrygo y se ha mostrado en sus decisiones. El jugador moralmente está tocado, puesto que espera un cambio de rol con la salida de Carlo Ancelotti.

Ser titular contra el Oviedo lo reforzaría

Rodrygo espera que pueda cambiar su situación. Una titularidad contra el Real Oviedo podría ser muy positiva para su confianza, por ello confía en que Vinicius pueda tener una conversación con Xabi Alonso. Su compatriota intentará presionar y hacer valer su influencia para que el estatus de Rodrygo cambie en el plantel y pueda gozar de minutos.