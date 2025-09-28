Vinicius fue protagonista para mal en el derbi madrileño

El vestuario del Real Madrid está muy disconforme con la actitud de Vinicius durante el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que tuvo lugar en el Riyadh Air Metropolitano. El 7 brasileño no trabajó en absoluto para el equipo y dejó desamparado a Álvaro Carreras en su duelo contra Giuliano Simeone, Pablo Barrios y Marcos Llorente. Mbappé tuvo más que palabras con el jugador durante el partido en la caldera rojiblanca, puesto que no trabajó colectivamente.

La relación entre Mbappé y Vinicius está más fría que nunca, muy alejados tanto en el campo como en la comunicación personal. El jugador brasileño pidió la renovación y además con un sueldo similar al del astro francés, algo que no ha gustado nada al club ni al propio Florentino Pérez. El Real Madrid hasta contempla venderlo a final de temporada, salvo que 'Vini' levante su nivel hasta el final de 2026.

Mbappé y Vinicius hacen la guerra por su cuenta

Los dos jugadores hacen la guerra por su cuenta, apenas conectan en el campo y eso no ayuda al Real Madrid. Xabi Alonso tiene entre ceja y ceja que ambos jugadores trabajen para el equipo, especialmente un Vinicius que ha bajado mucho su rendimiento en los últimos meses. El tema de la renovación no ha ayudado en nada, además de que Kylian se ha hecho con el liderato del equipo de Alonso.

Mbappé y Vinicius discutieron en el campo y luego también en el vestuario. Los cinco goles que llegaron, varios de ellos, colgados por la banda derecha (como el 1-0 a centro de Giuliano Simeone), demostraron que el número 7 del Real Madrid no trabajó colectivamente. Ahora mismo cuando juegan en el mismo 11 no lo hacen en equipo, sino que hacen la guerra por su cuenta.

El derbi madrileño tendrá consecuencias

En el vestuario la goleada sufrida por 5-2 contra el Atlético de Madrid tendrá consecuencias, entre ellas puede llegar la suplencia de Vinicius Junior. El partido próximo será contra el Kairat Altamy en la UEFA Champions League, por lo que será una oportunidad para reivindicarse por parte del Real Madrid.