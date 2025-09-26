Vinícius hizo correr por el vestuario que si no jugaba contra el Atlético pasarían cosas, ninguna buena

Vinicius Junior tiene claro que debe ser titular contra el Atlético de Madrid, uno de los partidos marcados en rojo en LaLiga EA Sports. El Real Madrid llega como líder en solitario con 18 puntos, merced a 6 victorias consecutivas. El brasileño viene de meter un golazo contra el Levante en el Ciudad de Valencia, con el exterior. Confía en volver a ver puerta contra el Atllético, en este derbi que tiene lugar en el Riyadh Air Metropolitano.

El jugador brasileño ha tenido suplencias que no le han sentado nada bien, además de haber sido cambiados en prácticamente todos los partidos. Espera que en un partido grande como contra el Atlético sea de la partida. Vinicius además ha perdido protagonismo ante la llegada de Mbappé, que además suma ya siete goles en LaLiga EA Sports.

Vinicius llega reforzado tras el gol contra el Levante, por lo que confía en repetir contra el Atlético de Madrid. En la otra banda estará Franco Mastantuono, que también marcó gol en el Ciudad de Valencia.

Vinicius tenía mejor relación con Ancelotti

El jugador sudamericano tenía una relación muy cercana con Carlo Ancelotti, con el que era un jugador indiscutible. Sin embargo, con Xabi Alonso la relación es más fría y alejada, donde es un futbolista que puede ser suplente y entrar en las rotaciones. El entrenador está contento de como trabaja el equipo, sólido en defensa y comprometido en la presión alta. Vinicius es fundamental para esta versión del Real Madrid, que además se enfrentará a un Atlético de Madrid que también sigue la misma línea de presinar arriba y tener el balón.

Rodrygo, el gran compañero de Vinicius, estará de suplente esperando su oportunidad. La relación entre ambos jugadores es muy bueno, puesto que además tienen todavía tienen su conexión con Carlo Ancelotti en la selección de Brasil.

El Atlético de rival es un rival que le motiva

Vinicius quiere marcar al Atlético de Madrid para reivindicarse, uno de sus rivales más complicados. Además pretene el Real Madrid seguir en el liderato de LaLiga EA Sports, puesto que suma 18 puntos en su haber con un pleno de seis victorias.