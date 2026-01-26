Vinícius Júnior pone contra las cuerdas al Real Madrid: exige una mejora salarial o se marchará

El Real Madrid afronta semanas decisivas. Vinícius Júnior, pieza clave del proyecto, ha lanzado un mensaje claro sobre su futuro mientras el mercado de fichajes y la presión de los grandes de Europa vuelven a escena.

Un líder deportivo con dudas fuera del campo

Vinícius se siente futbolísticamente importante. Con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el brasileño ha recuperado sensaciones, protagonismo y confianza. El cuerpo técnico le ha dado galones y el jugador ha respondido con rendimiento, desequilibrio y liderazgo en los partidos clave.

Sin embargo, su futuro en el Real Madrid no está asegurado. Vinícius tiene contrato hasta 2027, pero las conversaciones para ampliar y mejorar ese vínculo llevan tiempo estancadas. El club ya ha presentado alguna propuesta de renovación, aunque el futbolista todavía no la ha aceptado. Y no es un detalle menor.

Desde el entorno del jugador se transmite que la cuestión no es solo la duración del contrato, sino el reconocimiento económico acorde a su estatus. Vinícius considera que su peso deportivo y mediático merece estar al nivel de los mejores jugadores del mundo. De momento, no ve reflejada esa realidad en la oferta del club.

Un ultimátum que activa el mercado

Según ha trascendido, el brasileño ha sido claro con el club: si su situación contractual no se desbloquea a partir del mes de abril, se planteará seriamente abandonar el Real Madrid. Un aviso que ha encendido las alarmas en el Bernabéu y que ya empieza a tener eco en el mercado de fichajes.

No faltan pretendientes. Grandes clubes europeos siguen de cerca cada movimiento del atacante. Entre ellos aparece el Paris Saint-Germain, que, según apunta El Nacional, estaría dispuesto a aprovechar cualquier fisura en las negociaciones para lanzar una ofensiva contundente. El PSG busca una nueva estrella ofensiva y Vinícius encaja a la perfección en ese perfil. Ante este escenario, en el Real Madrid saben que el margen de maniobra es limitado. Perder a Vinícius no entra en los planes deportivos ni estratégicos del club. Pero retenerlo exige un esfuerzo.

🚨 Vinícius Júnior has warned Real Madrid that he will leave the club if his contract situation is not resolved by April.



PSG owner Nasser Al-Khelaifi is reportedly “obsessed” with signing the Brazilian, who is said to be demanding a salary of around €30M per year.



(Source: El… pic.twitter.com/TP9yWQox0K — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2026

El salario, la clave de todo

El punto central de la negociación es el salario. Vinícius exige un contrato que refleje su condición de estrella global. Desde su entorno se desliza una cifra clara: al menos 30 millones de euros anuales para sentirse valorado y comprometerse a largo plazo con el proyecto blanco.

Florentino Pérez y la directiva se enfrentan a una decisión delicada. El club siempre ha defendido una política salarial controlada, pero también sabe que el fútbol actual obliga a adaptarse cuando se trata de talentos diferenciales. Vinícius no es un jugador más. Es presente y futuro. Mientras tanto, el futbolista mantiene su rendimiento y evita declaraciones públicas incendiarias. Pero el mensaje interno ya está enviado. No se trata de una amenaza vacía, sino de una postura firme.

El Real Madrid tiene ante sí un dilema clásico del fútbol moderno: proteger su estabilidad económica o blindar a su estrella. El tiempo corre, el mercado observa y Vinícius espera. Si no hay respuesta, el brasileño ya ha dejado claro que escuchará ofertas. Y entonces, la partida cambiará por completo.