Vinicius le ha exigido a Florentino Pérez la destitución de Xabi Alonso

El futuro de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid no está para nada asegurado. De hecho, su continuidad pende de un hilo, algo que en el vestuario se celebraría en gran parte. Uno de los jugadores que más lo haría sería Vinicius, teniendo en cuenta que su relación con el tolosarra es inexistente y estaría deseando que su etapa como técnico del conjunto blanco acabase.

De hecho, el brasileño ha ido más allá y le habría exigido a Florentino Pérez la destitución inmediata de Alonso. El delantero cree que la situación es insostenible y que es imposible que el vasco pueda reconducir esta crisis, por lo que lo mejor para todas las partes sería que se fuera para traer un nuevo entrenador en el banquillo. Y de momento, el presidente no lo ha descartado.

Vinicius quiere que Xabi Alonso sea destituido como entrenador del Madrid

El máximo mandatario blanco le ha dado un ultimátum al técnico: si no gana el próximo partido, que será este miércoles contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, será destituido de su cargo, algo que está buscando Vinicius desde hace tiempo. El carioca no tiene ningún tipo de trato con el entrenador y no le aguanta más, por lo que celebraría, y mucho, su marcha.

Por eso, Florentino le ha pedido calma al brasileño respecto a esta situación, aunque también le ha pedido que siga dando el 100% sobre el terreno de juego, a pesar de que con una derrota más se cumplirían los deseos del jugador. Aun así, el futbolista sabe que no se pueden jugar la temporada de esta manera y más en una competición tan importante como es la Champions.

La continuidad del técnico tolosarra pende de un hilo

Además del extremo, otros pesos pesados del vestuario del Madrid también han tenido estas peticiones al presidente acerca de la viabilidad de Alonso como entrenador del conjunto blanco. Varios jugadores importantes no han acabado de estar cómodos con las decisiones y las indicaciones que ha tenido el tolosarra en las últimas semanas, por lo que también agradecerían su destitución.