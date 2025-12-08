Pep Guardiola, protagonista en la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

Xabi Alonso podría colgar de un hilo en el Real Madrid. La derrota del conjunto blanco ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ha hecho saltar del todo las alarmas y la destitución del tolosarra podría estar más cerca que nunca. De hecho, Pep Guardiola se podría convertir en protagonista de la salida del técnico del banquillo del conjunto blanco en los próximos días.

El Manchester City visitará el feudo madridista el próximo miércoles, en el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Y ahí, si el entrenador catalán saliera victorioso ante los blancos, Florentino Pérez podría tomar la drástica decisión de relevar a Alonso de su cargo, ya que el presidente empieza a estar harto de todo lo que está pasando.

Xabi Alonso podría ser destituido si pierde contra el Manchester City de Pep Guardiola

La realidad es que si el Madrid cae de manera estrepitosa en el Bernabéu ante el conjunto inglés, lo más probable es que el presidente decida destituir de manera definitiva al vasco, poniendo punto y final a su etapa en el banquillo después de tan solo unos meses. La situación empieza a ser insostenible, tanto en el juego y en los resultados, así como los grandes problemas en el vestuario.

Alonso prometió muchas cosas en su llegada al Madrid y, de momento, no está cumpliendo prácticamente nada. Además, sus decisiones están siendo polémicas y esto ha provocado que gran parte del vestuario esté en su contra, especialmente los pesos pesados, por lo que se ha llegado a un punto de no retorno y parece difícil que la situación se pueda arreglar a corto plazo.

El tolosarra se jugará su cargo en el siguiente partido del Madrid

Por lo tanto, si el Madrid acaba perdiendo y de manera clara contra el Manchester City de Pep Guardiola el próximo miércoles, el tolosarra podría decir adiós como técnico del conjunto blanco. El Santiago Bernabéu dictará sentencia sobre una posible destitución inmediata de Alonso como entrenador del club madrileño y Florentino Pérez no tardará en actuar para evitar perder toda la temporada a las primeras de cambio.