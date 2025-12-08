Florentino Pérez acuerda la destitución de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu

La derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ha hecho saltar de manera definitiva todas las alarmas. Xabi Alonso está muy cuestionado y el técnico acabó el partido ante los gallegos muy tocado y señalado, lo que podría provocar su destitución inmediata. De hecho, Florentino Pérez la planificó en el estadio en una reunión de más de una hora.

Tras el encuentro, el presidente se quedó en el feudo madridista, algo que no es nada habitual. Florentino suele salir de los primeros después de que acaben los encuentros, pero en este caso, el coche del máximo mandatario blanco fue el último en salir del estadio, cuando ya no quedaba ni un solo jugador, ni miembros del cuerpo técnico, ni Xabi Alonso, algo que no había ocurrido nunca.

Florentino Pérez acordó destituir a Xabi Alonso si el Madrid pierde ante el City

Y ahí, Florentino estuvo reunido con su gente de confianza para acabar de definir el futuro del técnico y se llegó a la conclusión de que si el Madrid vuelve a caer de manera estrepitosa en el Bernabéu ante el Manchester City de Pep Guardiola, el tolosarra será destituido de su cargo de manera inmediata. El presidente y los dirigentes del club blanco están hartos de la situación y tomarán medidas.

Dentro de la entidad madrileña hay mucha preocupación por el juego, por los resultados y por una dinámica que con Alonso no acaba de funcionar. Además, el técnico ha perdido a gran parte del vestuario, lo que lo deja en una situación aún más preocupante y de difícil arreglo, ya que no acaba de encontrar la tecla y los jugadores tampoco le apoyan en sus decisiones e indicaciones.

La continuidad del técnico tolosarra en el banquillo pende de un hilo

Por lo tanto, este extraño gesto de Florentino, quedándose en el Bernabéu hasta después de la madrugada, algo inédito en el presidente, ya que siempre ha sido de los primeros en marcharse con su coche, podría tener repercusiones serias en el futuro de Xabi Alonso como entrenador del Madrid. Su continuidad pende de un hilo y solo el césped dictará sentencia en los próximos días.