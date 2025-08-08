Vinícius pega una patada en la puerta y le canta las cuarenta a Xabi Alonso al desubrir el complot

Existen turbulencias en el vestuario del Real Madrid y un nuevo episodio ha tenido lugar. Vinicius Junior se ha enfrentado con el entrenador Xabi Alonso y ha dado una patada en la puerta. El técnico donostiarra se muestra partidario de acabar con el clan brasileño, por lo que quiere echar a Rodrygo y Endrick para aislar al siete blanco. El primero apunta a salir a la Premier League, mientras que el segundo ahora mismo está lesionado hasta septiembre u octubre. El joven delantero puede salir cedido, toda vez que Gonzalo García se ha hecho importante para el entrenador durante el Mundial de Clubes.

La renovación de Vinicius está encallada

El 7 brasileño ha pedido unas condiciones económicas duras para renovar con el Real Madrid. Pide recibir unos emolumentos como Mbappé, con 30 millones de euros brutos, por lo que su situación parece delicado en el club blanco. Por lo tanto, Xabi Alonso se siente fuerte y puede apretar a Vinicius. Que presione como el entrenador quiere o aislarlo con las salidas, para que también pueda buscar un buen destino.

Rodrygo y Endrick tienen complicado el conseguir protagonismo en la nueva temporada del Real Madrid. El cambio de esquema de Xabi Alonso al 3-5-2 los deja con menos posibilidades, más cuando Arda Guler y Gonzalo García han ganado en protagonismo. El joven jugador Franco Mastantuono, firmado de River Plate, apunta a formar parte de la banda derecha. La doble punta qu ocuparán Mbappé y Vinicius deja sin sitio a los dos futbolistas, que seguramente serán empujados por el club para que encuentren destino durante este mercado de verano.

Vinicius se siente solo y busca apoyos

Necesita encontrar apoyos en el vestuario del Real Madrid el 7 brasileño, que solo cuenta con sus compatriotas Rodrygo, Endrick y Militao. Xabi Alonso únicamente cuenta con el último y con Vinicius, por lo que quiere que salgan Rodrygo y Endrick. Además, con el primero podría hacer caja el club blanco y así poder ir a por un centrocampista con capacidad para generar juego. Por el momento, ha apostado por Guler en el centro del campo, pero es un recurso momentáneo.