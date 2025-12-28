Vinícius pide un salario superior al de Cristiano Ronaldo para renovar con el Real Madrid

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid entra en una fase crítica. El delantero brasileño ha pedido un salario superior al que llegó a percibir Cristiano Ronaldo para renovar su contrato, una exigencia que ha encendido todas las alarmas en el club blanco. Actualmente, el exjugador del Flamengo cobra 25 millones de euros brutos por temporada, pero su entorno considera que ese estatus ya no es suficiente.

Vinícius quiere ser el mejor pagado de la plantilla, incluso por encima de Kylian Mbappé. En las conversaciones con el club, sus representantes solicitaron alrededor de 30 millones de euros por temporada, una cifra que ni siquiera Cristiano Ronaldo llegó a cobrar durante su etapa en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid presentó una contraoferta más conservadora, alineada con su política salarial, que fue rechazada de plano por el futbolista.

Un pulso económico sin precedentes

La postura del club es firme. Florentino Pérez no está dispuesto a romper el equilibrio interno del vestuario ni a sentar un precedente peligroso. Vinícius termina contrato en junio de 2027, pero ante la falta de acuerdo, en los despachos ya se contempla acelerar una venta en el verano de 2026 para evitar que se marche gratis. El precio estaría claro: 100 millones de euros, cantidad que permitiría ir con todo a por Vitinha, centrocampista del PSG y gran objetivo estratégico.

La situación ha generado nerviosismo en la directiva, que percibe que el conflicto ya no es solo contractual, sino también emocional y de imagen.

Del ídolo al señalado por la grada

El desgaste con la afición es evidente. En el último partido ante el Sevilla, Vinícius fue despedido con una pitada monumental al ser sustituido. Un episodio que confirmó que el crédito del brasileño ya no es ilimitado. El punto de quiebre llegó en El Clásico, cuando se quejó de manera ostensible ante Xabi Alonso tras ser reemplazado.

Días después, en Talavera, las cámaras captaron a Vinícius haciendo bromas en el banquillo mientras el equipo sufría para cerrar la clasificación copera. Un gesto que no sentó nada bien ni en el cuerpo técnico ni en la grada. El Real Madrid asiste, incómodo, a un pulso que amenaza con cambiar el rumbo del proyecto. Vinícius quiere ser el rey. El club, por ahora, no está dispuesto a coronarlo.