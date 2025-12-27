Vinícius se queja de que Mappé no les pasa la pelota

La relación entre Vinícius Júnior y Kylian Mbappé en el Real Madrid ha pasado de la convivencia cordial a una tensión que ahora trasciende al terreno de juego. Según fuentes cercanas al vestuario, Vinícius se ha quejado internamente de que Mbappé no le pasa suficientes balones, algo que, a su juicio, está afectando la fluidez del ataque y, sobre todo, la capacidad del equipo para funcionar de manera colectiva.

La llegada de Mbappé la temporada pasada provocó un terremoto mediático y deportivo: el francés aterrizó con la etiqueta de estrella global, en una operación destinada a colocarle en el centro del proyecto madridista. De inmediato, esto eclipsó a Vinícius, hasta entonces considerado la gran figura emergente del equipo, y abrió una lucha de egos por ver quién se consolidaba como líder absoluto y, por qué no, aspirante al Balón de Oro.

Ego, números y conflicto de estilos

En el campo, las tensiones se han traducido en un “feeling” irregular entre ambos. Vinícius, conocido por su dinamismo, desborde y verticalidad, siente que Mbappé prioriza la finalización individual sobre una colaboración más fluida, algo que ha generado frustración. El brasileño no duda en señalar que, en muchas jugadas, él genera las ocasiones —arriesga regates, arrastra defensas y ofrece soluciones— pero se siente boicoteado por la falta de devolución de balones en posiciones determinantes.

Para poner números al debate, Mbappé ha firmado una campaña histórica en 2025: con goles suficientes para igualar a Cristiano Ronaldo en la tabla de máximos goleadores del Real Madrid en un año natural, el francés ha brillado con luz propia. Pero el brillo individual ha tenido un coste en la convivencia ofensiva.

Karim Benzema se moja

Karim Benzema, desde la perspectiva de excompañero y voz respetada del vestuario, ya se pronunció sobre la importancia de una doble punta armoniosa, indicando que el éxito del Madrid pasa por entendimiento entre extremos y finalizadores. Benzema señaló que la combinación Vinícius–Mbappé puede ser letal, pero solo si se apoya mutuamente y no compite por protagonismos separados.

La queja de Vinícius cobra fuerza en un contexto donde el rendimiento colectivo se resiente por la falta de sintonía ofensiva. El Madrid debe encontrar cómo reconciliar talentos para que brille el equipo, y no solo las estrellas.