Vinicius quiere salir como agente libre para vengarse del Real Madrid

El futuro de Vinicius en el Real Madrid empieza a complicarse demasiado. Las negociaciones para su renovación se encuentran actualmente estancadas y el club está pensando seriamente en abrirle la puerta si no se llega a un acuerdo, ya que su contrato acaba en 2027 y en ningún caso se quiere que se pueda marchar gratis. Sin embargo, el brasileño podría intentar hacerlo.

Si no acaba ampliando su vínculo con la entidad madrileña, el extremo no tendría ningún problema en salir como agente libre para vengarse del Madrid y que no puedan cobrar un traspaso por él en caso de venta. El comportamiento del jugador ha hecho saltar todas las alarmas dentro del club, y Florentino Pérez empieza a sospechar de que no está interesado en renovar.

Vinicius podría acabar marchándose como agente libre del Madrid

Ha habido conversaciones, pero actualmente están paradas por las altas exigencias que han puesto los representantes de Vinicius sobre la mesa. El brasileño quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, por encima de Kylian Mbappé, y volver a ser primera espada, teniendo en cuenta que su rol disminuyó con la llegada del francés y también lo ha hecho con Xabi Alonso en el banquillo.

El Madrid ya ha dejado claro que no se bajará los pantalones a la hora de aceptar las condiciones que habría impuesto el atacante, por lo que las negociaciones se encuentran en un punto muerto que podría acabar siendo bastante peligroso si Vinicius acaba cumpliendo sus amenazas y desea marcharse como agente libre dentro de dos años, cuando acabe su contrato con el club.

El club blanco intentará evitarlo como sea posible

Por eso, si para el año que viene esta renovación no estuviese solucionada, el conjunto blanco lo pondría en el mercado para intentar sacar algo de dinero por su venta, aunque está por ver si el futbolista aceptaría marcharse con una temporada restante de contrato o aguantaría hasta el final para poder salir a coste cero, algo que el Madrid intentará evitar como sea posible.