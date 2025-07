Vinicius rompe la escala salarial y desencadena cuatro problemas graves en el Real Madrid

La situación de Vinicius en el Real Madrid se está convirtiendo en un verdadero problema para la entidad madrileña. Las altas exigencias que ha puesto el jugador encima de la mesa para renovar su contrato están empezando a hartar al club, ya que el brasileño quiere romper la escala salarial de la plantilla siendo el que más cobre de ella, algo que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar.

El extremo tiene envidia de su compañero de ataque, Kylian Mbappé, ya que el francés aterrizó el pasado verano en el Madrid y se convirtió en el mejor pagado del equipo, algo que Vinicius no acabó de entender y no lo aceptó. Por eso, el brasileño está pidiendo volver a tener el estatus de número uno, tanto económicamente como con su rol en el terreno de juego, algo que también ha perdido.

Vinicius está comportando muchos problemas en el Madrid

Por este tipo de cuestiones, el vestuario está empezando a perder la confianza en él y algunos jugadores han dejado de tener la relación que tenían con el delantero en las últimas temporadas, hartos de su actitud tóxica y de su comportamiento individual. De hecho, los pesos pesados de la plantilla están empezando a desear que Vinicius sea traspasado porque no aguantan más.

En ese sentido, otro sector que empieza a estar cansado del delantero es la propia afición. Algunos madridistas no soportan las constantes quejas que el extremo tiene sobre el campo, ya sea hacia los rivales o la afición contraria. Vinicius está más pendiente de este tipo de cosas que de jugar al fútbol y ayudar a su equipo, algo que molesta demasiado a los seguidores blancos.

Muchos sectores empiezan a estar hartos del brasileño

Además, y haciendo referencia a la envidia con Mbappé, la relación entre las dos estrellas más importantes del equipo es inexistente y la convivencia no es nada buena, algo que perjudica claramente los intereses del Madrid y que complica la existencia en el vestuario. De hecho, en el conjunto madrileño ya no se descarta tomar medidas drásticas si Vinicius no acaba renovando su contrato dentro de poco.