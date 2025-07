Vinicius se entera de que Xabi Alonso lo quiere dejar en el banquillo

La situación de Vinicius en el Real Madrid se está complicando demasiado. El pésimo rendimiento que ha tenido el brasileño en el Mundial de Clubes y los problemas que está teniendo con su renovación, ahora mismo encallada, han puesto al jugador en un punto de mira constante. Además, la relación con Xabi Alonso tampoco ha empezado de la mejor manera posible.

En ese sentido, el extremo se habría enterado de que el técnico pensaba dejarlo sentado en el banquillo en el último partido del Madrid en la nueva competición de la FIFA, en las semifinales contra el PSG. La intención del tolosarra era que el brasileño no fuese titular, pero la baja por lesión de Trent Alexander-Arnold lo cambió todo y permitió que Vinicius saliera desde el inicio.

Xabi Alonso quiso sentar a Vinicius en el partido contra el PSG

El inglés iba a jugar de carrilero, por lo que tendría toda la banda para él. En ese encuentro, Vinicius jugó en la derecha, una posición en la que ya dejó claro que no se sintió nada incómodo y estuvo prácticamente todo el enfrentamiento desconectado. Tras enterarse, el delantero sabe que probablemente no será la única vez en la cual el entrenador intentará dejarlo en el banquillo.

Desde el primer día, Alonso fue muy exigente con sus jugadores a la hora de hablar sobre las tareas defensivas y la presión, algo que Vinicius, de momento, no ha cumplido, lo que ha provocado que haya recibido algunas broncas del técnico por su pasotismo y su actitud tóxica en el terreno de juego. Estos podrían ser los motivos por los cuales el brasileño podría quedarse en el banquillo.

El brasileño tiene claro que volverá a pasar en el futuro

El entrenador dejó claro que no le importaba el nombre que llevaba cada futbolista en la espalda, y aunque fuese una estrella, no tendría ningún problema a la hora de no sacar de inicio a algunos jugadores, a pesar de que tengan mucha importancia, como Vinicius. Lo más probable es que si la situación no cambia, esto acabe pasando en el futuro: que Alonso acabe sentando al brasileño, castigado sin jugar por su nivel.