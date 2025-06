Vinicius se lleva la primera gran bronca de Xabi Alonso

El Real Madrid debutó en el Mundial de Clubes con un triste empate ante el Al-Hilal y que comportó el reparto de puntos entre los dos equipos. El conjunto blanco pudo haber conseguido la victoria en el tramo final del encuentro, pero Fede Valverde falló un penalti. A pesar de que ha sido el primer partido de Xabi Alonso en el banquillo, el tolosarra ya ha dejado muestras de su carácter.

En ese sentido, el técnico habría apuntado directamente a una de las estrellas del Madrid: Vinicius. El brasileño se llevó la primera gran bronca del entrenador por el simple hecho que lleva advirtiendo el vasco desde que llegó a la entidad madrileña: la necesidad de presionar y bajar a defender para ayudar al resto de los compañeros del equipo, algo que el delantero no acabó de hacer.

Xabi Alonso se enfadó con Vinicius porque no presionó lo suficiente

Una de las peticiones que Alonso ha realizado a sus jugadores desde su llegada al banquillo del Madrid ha sido el compromiso a la hora de defender y presionar, lleve el nombre que lleve en la espalda. El técnico quiere que todo el mundo esté comprometido para hacerlo y ya ha dejado claro que quien no lo haga podrá ser castigado y enviado al banquillo, sea una estrella o no.

Por eso, el tolosarra, viendo el pasotismo que en algunos momentos del encuentro ante el Al-Hilal tuvo Vinicius, le recriminó desde la banda que no presionara lo suficiente arriba la salida del balón de los saudíes, ya que estaban jugando con mucha facilidad y sin recibir la presión de los delanteros blancos, algo que enfadó mucho a Alonso, aunque fuese el primer partido.

El brasileño ya le ha dicho que no quiere gastar fuerzas defendiendo

El nuevo entrenador del conjunto blanco quiere que todo su equipo lo deje absolutamente todo sobre el terreno de juego y no aceptará que algunos futbolistas no presionen lo suficiente o defiendan como tienen que defender. Vinicius ya le advirtió que él era un delantero y que no quería gastar fuerzas para defender porque luego, a la hora de atacar, sería menos peligroso, pero Alonso le comunicó que le daba igual esto.