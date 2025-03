Vinicius señala a Mbappé como el culpable de que Ancelotti lo mantenga apartado del 11 del Real Madrid

Los minutos en el Real Madrid son muy caros, especialmente si en el equipo hay muchas estrellas que compiten por un puesto. Por eso, Carlo Ancelotti tiene muy complicado darle oportunidades a los jugadores más jóvenes o menos importantes del equipo, ya que en la mayoría de los partidos, las estrellas tienen que jugar por decreto. Aun así, una de ellas piensa que otra pieza clave de la plantilla es la culpable de que un futbolista no lo haga.

Vinicius le ha pedido a Ancelotti que le dé más participación sobre el terreno de juego a Endrick, ya que cuando ha tenido minutos, la joven promesa lo ha hecho relativamente bien. Sin embargo, el técnico italiano le ha confesado que no tiene mucho sitio en la delantera y, ahí, Vinicius ha señalado directamente a Kylian Mbappé, ya que es el francés quien está tapando la progresión del atacante de 18 años.

Vinicius señala a Mbappé por la falta de minutos de Endrick

La realidad es que Mbappé y Endrick no pueden jugar juntos, ya que ocupan la misma posición, de delantero centro, y no se entienden sobre el césped. El brasileño solo ha podido jugar regularmente en la Copa del Rey, el escenario donde Ancelotti lo ha utilizado como campo de pruebas, y el rendimiento del joven futbolista no ha sido para nada malo, aportando cuatro goles en cuatro encuentros.

Teniendo en cuenta que son compatriotas, Vinicius quiere que su pupilo juegue más, ya que son íntimos en el vestuario desde que Endrick llegó el pasado verano. La estrella brasileña cree que su amigo se ha ganado más protagonismo en el once titular o, al menos, tener más minutos en las segundas partes de los enfrentamientos, pero de momento, el técnico italiano no confía demasiado en él.

No se descarta una cesión con la competencia que tiene en la delantera

El problema es que la zona atacante del Madrid está llena de estrellas, con el mismo Vinicius, Mbappé, Rodrygo e incluso Jude Bellingham, ya que a pesar de que el inglés actúa en el centro del campo, también se le puede considerar un delantero más por cómo llega al área. Por eso, Endrick tiene muy complicado tener minutos en el conjunto blanco, por lo que no se podría descartar una cesión el próximo verano si la situación no cambia.