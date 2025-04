Vinicius tiene decidido salir del Real Madrid, pero no irá a Arabia Saudí

El futuro de Vinicius en el Real Madrid es una auténtica incógnita. A pesar de que tanto los representantes del jugador como la dirección deportiva están negociando una posible renovación del brasileño, la realidad es que alcanzar un acuerdo será complicado con las altas peticiones del atacante, especialmente en materia económica, y en el conjunto blanco también hay algunas dudas sobre su figura.

Por eso, el delantero se está cansando cada vez más, tanto del club como de la afición, ya que cree que el Madrid no lo ha defendido bien en todas las situaciones polémicas en las que se ha tenido que enfrentar, mientras que el madridismo, una afición que no tiene mucha paciencia, también se las ha tenido en el Santiago Bernabéu con él, con algunos pitos por su pésimo rendimiento.

Vinicius podría marcharse del Madrid, harto del club y de la afición

En ese sentido, y después de su distanciamiento con el Bernabéu, mostrándose más frío que de costumbre, y de no congeniar con los dirigentes blancos, no tendría ningún problema en salir del Madrid a partir del próximo verano o del siguiente, cuando le quede un año más de contrato. Eso sí, Vinicius tiene claro que no quiere ir a Arabia Saudí, ya que lo considera una liga de mucho menos nivel.

El brasileño habría puesto sus ojos en la Premier League, una competición que siempre ha confesado que le gustaría jugar por el alto nivel competitivo que hay en Inglaterra. Por eso, clubes como el Manchester United o incluso el City ya se habrían puesto en contacto con sus representantes para conocer la predisposición que tendría el atacante de recalar en la liga inglesa lo antes posible.

El club blanco no hará locuras para retener al brasileño

El Madrid tiene claro que no va a realizar ninguna locura para conseguir que Vinicius se quede, y si pide irse, exigirá que traiga un traspaso astronómico, prácticamente el más alto de la historia del fútbol, para abrirle la puerta de salida. El conjunto blanco no aceptará las altas exigencias del brasileño en su renovación si estas no cambian y piensan que es un movimiento para que el club le deje marchar.