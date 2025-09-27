Vuelve al banquillo, el Atlético es un rival de altura y Xabi Alonso no confía en él

El enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid será de alta intensidad. Es por ello que Xabi Alonso quiere contar con sus mejores centrales, Dean Huijsen y Eder Militao. Es por ello que Raúl Asencio apunta a la suplencia, puesto que el entrenador lo considera tercer central con la lesión de Antonio Rudiger. La ausencia del central alemán le da más opciones al joven canterano, que sabe que en este derbi le tocará ver el encuentro desde el banquillo.

El joven Asencio empezó su andadura con Alonso con el pie izquierdo, con su nefasta actuación del Mundial de Clubes. Sus groseros errores durante este torneo en verano hicieron que el entrenador tuviera sobre seguro que le falta nivel para ser titutar en el Real Madrid. Le toca dar un plus para ganar más minutos, puesto que además Alaba y Rudiger no están disponibles para el conjunto merengue.

Asencio ha ido perdiendo protagonismo

El canterano irrumpió con fuerza durante la etapa con Carlo Ancelotti, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo. Con Xabi Alonso, tuvo su primera oportunida en el Mundial de Clubes, ante las lesiones de Alaba y un Militao que venía directamente de recuperarse de la lesión del ligamento cruzado. Su mala defensa del área y sus errores de concentración le han pasado factura. Es por eso que en un partido importante no va a ser de la partida, sino que será un recambio en caso de necesidad.

Además, Alonso ha utilizado también a Álvaro Carreras de central incluso en el partido contra el Levante, lo que demuestra las opciones de las que dispone el entrenador. Para este derbi madrileño, necesita a Huijsen y Militao para empujar al Atlético de Madrid a su campo. Se espera un duelo muy físico, donde además la batalla del centro del campo será fundamental.

El canterano esperará su oportunidad

Raúl Asencio sabe que es joven y que puede tener oportunidades. Es por ello que esperará el momento donde Xabi Alonso confíe en él para obtener la titularidad del Real Madrid. Seguramente, sean en un encuentro de una exigencia inferior para el central merengue.