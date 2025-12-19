Xabi Alonso baja el pulgar, tiene difícil volver a jugar salvo lesión o sanción, está fuera del Real Madrid

A pesar de que Xabi Alonso está viviendo una situación complicada en el Real Madrid y su continuidad es una completa incógnita, el tolosarra también está aplicando mano dura con algunos jugadores con los que no cuenta. Por eso, el técnico le habría puesto la cruz definitiva a un futbolista del conjunto blanco que no volverá a jugar, salvo que haya alguna lesión o sanción en la plantilla.

Se trata de Ferland Mendy, uno de los tres laterales izquierdos que tiene el Madrid a disposición. El francés es un jugador prácticamente inservible, teniendo en cuenta que se pasa más tiempo lesionado que disponible, por lo que Alonso se ha cansado de su situación, ha bajado el pulgar y le ha confirmado que está fuera del equipo de manera definitiva, ya sea este invierno o en verano.

La intención de la dirección deportiva es poder colocar al defensa en algún equipo en las próximas semanas, en el mercado de enero, pero parece complicado que algún club muerda el anzuelo por un futbolista que nunca está disponible. Hace unas semanas, Mendy sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y aún le quedan días para recuperarse.



A partir de ahí, y aunque el francés pueda llegar a estar disponible en algún momento para el entrenador, Alonso ya le ha dejado claro que solo jugará en situaciones extremas, ya sea porque hay algún lesionado o sancionado en el equipo, especialmente en defensa, y tuviese que hacer acto de presencia sí o sí. Si no, no va a tener minutos ni oportunidades esta temporada.

Por otra parte, Mendy también tiene mucha competencia delante. Álvaro Carreras se ha convertido en el lateral izquierdo titular tras su llegada el pasado verano al Santiago Bernabéu, mientras que Fran García es el teórico suplente, dejando al francés totalmente apartado y sin tener opciones de pisar el césped. Si algunos de estos dos defensas se lesionasen o estuviesen sancionados, la oportunidad estaría ahí.