Xabi Alonso añade dos nombres más a la lista de bajas, pero desde el Real Madrid bloquean las salidas

Xabi Alonso ha extraído conclusiones importantes durante este Mundial de Clubes de la FIFA. Una de ellas es con quien puedes contar y con quien no, por lo que Rodrygo Goes y Dani Ceballos deben de buscar equipo para este mercado de verano. Eso sí, Florentino se ha encontrado con la dificultad de que los dos jugadores no quieren salir del Real Madrid. Les tocará buscar una oferta que pueda satisfacer a cualquiera de los dos, con el objetivo de hacer caja y así poder traer más refuerzos.

Ni Rodrygo ni Dani Ceballos han disfrutado apenas de minutos, lo que ha sido un mensaje por parte de Xabi Alonso de dónde están en el orden jerárquico del equipo. El dibujo del 3-5-2 deja solo a dos puntas, por lo que el jugador brasileño todavía tendrá más complicado para jugar. En el centro del campo, en el Mundial de Clubes hasta Luka Modric ha estado por delante en la rotación de Ceballos.

Para poder realizar más fichajes, el Real Madrid tiene que dar salida a los dos jugadors. Tocará sentarse a negociar para encontrar una solución.

Xabi Alonso quiere más fichajes

En la rueda de prensa posterior al partido contra el PSG, el técnico donostiarra dejó abierta la puerta a la llegada de más jugadores. Tras la inversión de 200 millones de euros en importantes jugadoras, para tener más incorporaciones tendrán que salir Dani Ceballos y Rodrygo. El fichaje de Franco Mastantuono todavía complica más la situación de Rodrygo, así como la ubicación de Arda Guler en la medular.

Han llegado Dean Huijsen, Trent Alexander Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono al equipo y todos apuntan a la titularidad. Por lo tanto, la competencia es máxima y los dos jugadores tienen muy complicado participar.

Rodrygo y Ceballos tienen mercado

Lo más complicado será convencer a los futbolistas, pero tanto Rodrygo como Ceballos tienen mercado. El jugador brasileño puede ir a la Premier League (Arsenal, Chelsea, Manchester United) y el futbolista español siempre ha sonado para poder volver al Betis. Quizá en LaLiga EA Sports podría encontrar encaje en algún equipo de la zona europea o mitad tabla..