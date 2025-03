Xabi Alonso apalabra el primer fichaje para el Real Madrid

El futuro de Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu no está nada claro. Aunque el italiano tiene firmado un año más de contrato, cabe la posibilidad de que el Real Madrid decida no ejercerlo si no se ganan títulos esta temporada. De hecho, el técnico ha sido muy criticado por la falta de consistencia del juego y las pocas rotaciones que ha hecho dentro del equipo.

Por eso, si acaba marchándose, Florentino Pérez tiene claro quién sería su sustituto: Xabi Alonso. El actual entrenador del Bayer Leverkusen sería el elegido por parte del máximo mandatario blanco y de la dirección deportiva para relevar a Ancelotti en el cargo. Además, el vasco podría venir con un jugador de su conjunto alemán, ya que la relación que tiene con sus futbolistas es muy buena.

Xabi Alonso podría venir al Madrid con un jugador del Leverkusen

El Madrid quiere incorporar a un nuevo galáctico para la próxima temporada y Florian Wirtz tiene todos los números para convertirse en nuevo futbolista del club madrileño. El alemán es una de las promesas del fútbol europeo, y aunque tiene muchos equipos pretendientes detrás, es muy probable que la llegada del de Tolosa al Bernabéu sea indispensable, ya que Wirtz ya ha comentado que le gustaría seguir siendo entrenado por Alonso durante su carrera.

El precio será el elemento más complicado en la operación, ya que el Leverkusen va a pedir un mínimo de 100 millones de euros por su gran estrella, una cantidad muy alta, pero que la dirección deportiva estaría dispuesta a pagar por hacerse con los servicios de un jugador que tiene mucho futuro y calidad en sus botas. La decisión se tomará en los próximos meses y la incorporación de Alonso irá condicionada a la operación del alemán.

¿Zidane, en la recámara?

Por otra parte, y si finalmente el técnico vasco no es el elegido o decide no ir aún a entrenar al Madrid, la otra opción que tendría Florentino sería el regreso de Zinedine Zidane. A pesar de que el francés querría ser el nuevo seleccionador de Francia, una llamada del presidente para que volviera a coger las riendas del equipo por tercera vez podría ser clave para que Zizou volviera al banquillo del Bernabéu.