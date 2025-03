Xabi Alonso bloquea su llegada al Real Madrid hasta que Florentino Pérez no acepte 4 bajas

El más que inminente anuncio de Xabi Alonso como futuro entrenador del Real Madrid no parece estar muy lejos. Con un vestuario dividido y un año en el que, Ancelotti no está acabando de colmar las expectativas que se tenían depositadas en él. Todo apunto a que el técnico italiano no terminará su año de contrato y su más que posible marcha a dirigir la selección de Brasil para el Mundial 2026 suena muy fuerte.

Brasil no ha encontrado la fórmula con Dórival Júnior. Y Ancelotti, que terminaría su periplo profesional como entrenador de clubes, iniciaría un reto muy goloso a nivel profesional. Y más conociendo a futbolistas que ha tenido a sus órdenes como Vinícius Júnior y Rodrygo. Este hecho le abriría las puertas de par en par a Xabi Alonso para recalar en la capital, aunque con 4 condicionantes bajo el brazo.

Las salidas de Fran García y Mendy

El entrenador donostiarra no confía en la banda izquierda del Madrid actual. Cree que Fran García no tiene el nivel para ser el lateral zurdo de uno de los mejores equipos de Europa. Y el ex del Rayo Vallecano ya se estaría buscando equipo. Aunque en caso de que se quedase Ancelotti, Fran García tampoco tenía muchas papeletas de quedarse en el equipo.

La misma situación sucede con el francés Mendy. Xabi Alonso ha experimentado en el futbolista un descenso claro de su nivel esta temporada. Y eso se le ha añadido las múltiples lesiones que ha sufrido el lateral galo. Prueba de ello, es que Ancelotti ha tenido que rotar tanto a Fran García como Mendy durante el transcurso de la campaña. E inclusive tirar de Camavinga como tendrá que hacer este sábado contra el Leganés por la lesión de ambos futbolistas. Además, Xabi Alonso podría traer la sorpresa de Grimaldo bajo el brazo para el lateral izquierdo. Pero el entrenador vasco no piensa ejecutar esta operación hasta que no se libere el lateral zurdo de los jugadores que se han mencionado.

Lucas Vázquez y Ceballos en la cuerda floja

En el caso del capitán gallego, Xabi Alonso, tiene claro que ya ha terminado un ciclo. La etapa del lateral diestro del Madrid ya ha llegado a su fin. Además, Alonso sabe que el club ya negocia desde hace tiempo con jugador del Liverpool, Alexander-Arnold, y que las negociaciones están muy avanzadas. Con él y con Carvajal la banda quedaría más que cubierta.

Y, por último, parece que Ceballos tampoco es de la confianza del actual técnico del Bayer Leverkusen. Ceballos ha entrado por las múltiples lesiones, pero el rendimiento defensivo que espera Alonso de él no es el que espera el donostiarra y, al igual que al resto de 3 futbolistas, ya le habría hecho llegar que se busque nuevo equipo si ocupa el banquillo blanco. Una pequeña revolución que estaría por concretarse con la llegada a Madrid del donostiarra.