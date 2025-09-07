Xabi Alonso debe decidir porque, ahora sí, aceptan que vaya al Real Madrid

Xabi Alonso tiene entre ceja y ceja reforzar el centro de la defensa, y el nombre de Ibrahim Konaté está marcado en rojo por la secretaría técnica del club blanco. El central francés es el favorito para formar parte del Real Madrid en 2026, en la próxima temporada. Llegaría como agente libre, al igual que ha sucedido con jugadores como David Alaba, Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold o Kylian Mbappé. Una suculenta prima de fichaje y una importante ficha serían dos recompensas a un jugador que vería con buenos ojos dejar el Liverpool.

Ahora bien, si puede adelantarse su llegada por una venta en el mercado invernal por un módico precio, sería una gran oportunidad. El Liverpool está con la mosca detrás de la oreja tras haber perdido a Arnold, por lo que quiere sacar una importante renta económica en el caso de Konaté. Por ello, en los medios ingleses ha salido la información de que el cuadro 'red' estaría dispuesto a venderlo en el mercado invernal, con el objetivo de sacar algo de dinero por él. El 'Pool' sabe que no quiere renovar y además ha firmado al joven central Giovanni Leoni, procedente del Parma.

Xabi Alonso no tiene confianza en David Alaba ni en Raúl Asencio

El entrenador donostiarra no confía ni en un David Alaba muy lastrado por sus lesiones ni en un Raúl Asencio que encadenó errores de bulto durante el Mundial de Clubes. Dean Huijsen y Eder Militao son sus centrales titulares, mientras que Antonio Rudiger es el tercero en la lista. Por lo tanto, Alonso quiere un central más de garantías y el nombre de Ibrahim Konaté encaja como un guante en las necesidades del equipo.

Eso sí, por ahora el Real Madrid se ha mostrado fuerte en defensa. Es el equipo que menos ocasiones de gol concede en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, donde además en caso de emergencia Dani Carvajal y Ferland Mendy podrían hacer de centrales en una línea de tres hombres. Ahora bien, de cara a los duelos contra colosos en la UEFA Champions League, el entrenador duda del rendimiento de sus efectivos.

Konaté, como loco por venir

El central francés ya ha notificado a sus agentes que quiere venir al Real Madrid, ya sea en el mercado invernal o, mejor todavía, como agente libre. Es titular junto a Virgil Van Dijk en el centro de la defensa el Liverpool.