Xabi Alonso decide el despido, se lo comunicaron el martes, no ha vuelto a pisar el Real Madrid

El regreso del Real Madrid a los entrenamientos de Valdebebas ha traído consigo una noticia inesperada. La nutriocionista del equipo, así como el resto de su equipo de trabajo, han sido depedidos de manera fulminante. Las desavencias con respecto al plan nutricional se intensificaron desde el Mundial de Clubes, donde se tomó la decisión.

Itziar González llevaba un año en el club y le quedaba uno más de contrato. Sin embargo, los métodos nutricionale no estaban alineados con los prioridades del staff médico. En este caso, el jefe de los servicios médicos, Felipe Segura, ha sido el encargado de las nuevas contrataciones. El cambio de metodología tiene como el objetivo frenar el número de lesiones, que no se ha reducido en los últimos años.

Un cambio de rumbo para subir el rendimiento

El cambio de Itziar González por otro método de nutrición es el de optimizar el rendimiento y reducir el número de lesiones. El prestigio se lo ganó con Dani Carvajal, que estuvo lesionado de larga duración. Tanto en el terreno juego como con el plan nutricional, fue pieza clave para la buena recuperación del futbolista. Esto la llevó a encargarse el primer equipo, pero en este caso ha sido cesada su actividad en el Real Madrid, aún con un año de contrato.

La idea de su contratación llegó después de una temporada 2023-2024 plagada de lesiones. Por aquel entonces, el club optó por contratar a la experta y su equipo para el curso 24-25. Sin embargo, durante los meses su supervisión dentro y fuera del campo no ha tenido el resultado deseado. Ella misma se define como una fisioterapia que también es experta en nutrición, pero que en este caso no ha sido suficiente.

Itziar González ha trabajado con más casos de futbolistas

Dani Carvajal no ha sido el único caso específico que ha llevado la nutricionista. tziar González también ha guiado al brasileño Rodrygo Goes, compañero de Carvajal en el Real Madrid; el jugador argentino Marcos Acuña (que estuvo en River Plate esta temporada), Sergio Canales, Juanmi, Jon Guridi o Robert Navarro. Está especializada en optimizar el rendimiento, con procesos antiflamatorios para reducir el dolor de los deportistas de alto rendimiento.