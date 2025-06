Xabi Alonso desestima la opción de compra y pide al presidente que el Real Madrid no cierre el fichaje

El Real Madrid no tiene intención de hacer efectiva la opción de recompra del 50% de los derechos del jugador nipón de la Real Sociedad, Take Kubo. Tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso han tomado la decisión de forma continua de no gastar dinero en recuperar al jugador asiático. El rendimiento de Kubo en la Real Sociedad no ha convendido a los responsables merengues, también condicionado por el 'overbooking' que existe en la banda derecha.

Kubo tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, por loq ue el Real Madrid podría haber fichado al jugador asiático por 30 'kilos', pero no están interesados. Ha preferido el Real Madrid invertir en el joven talento argentino Franco Mastantuono, procedente de River Plate. Su incorporación para la banda derecha se ha sumado a otros jugadores de ese perfil, que gustan mucho más, como Rodrygo Goes, Arda Guler y Brahim Díaz.

La edad de Kubo da margen para pensar en una futura incorporación

Apenas cuenta el jugador japónes de la Real Sociedad con 24 años, por lo que todavía se le atisba un importante margen de crecimiento. Eso sí, desde el Real Madrid tenían la perspectiva de que su proyección era superior. Por eso, en su momento, el conjunto blanco se lanzó a su fichaje. Sin embargo, tampoco es descartable que si crece el japonés en un equipo con más jugadores de calidad pueda dar su mejor versión.

Varios equipos de la Premier League están muy interesados en su traspaso, pero todavía no hay nada concreto en cuanto a nombres o en cuanto a cifras. Kubo se siente importante a la Real Sociedad y es uno de los jugadores importantes del equipo.