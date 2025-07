Xabi Alonso deshace el clan tóxico que estaba lastrando al Real Madrid

Xabi Alonso ha irrumpido con fuerza en el vestuario del Real Madrid, con la intención de deshacer el clan tóxico que lastraba al conjunto blanco. Los jugadores suplentes con Carlo Ancelotti no apretaban a los titulares, algo que se ha encargado el técnico donostiarra d cambiar. En este Mundial de Clubes se ha encargado el nuevo entrenador de que cambie, los que no juegan apretarán cuando tengan minutos o de lo contrario no tendrán hueco en su plantilla.

La competencia interna es fundamental en el Real Madrid. Los nuevos fichajes, Dean Huijsen y Trent Alexander Arnorld, se han hecho titulares indiscutibles nada más llegar. Por lo tanto, los suplentes tienen que dar un plus y apretar a los titulares. Esto es algo fundamental para el entrenador, que en este Mundial de Clubes ha dado la oportunidad al delantero Gonzalo García. Los jugadores con menos minutos tienen que apretar para tener todavía más protagonismo.

El cambio Ancelotti - Alonso se agradece en el vestuario

Los hombres más fuertes del vestuario agradecen el cambio de entrenador, puesto que sienten que hay mayor competencia en los entrenamientos y en el equipo. Arda Guler también se ha hecho fuerte en el equipo y se ha asentado en el centro del campo, junto a Jude Bellingham y Fede Valverde. Además se ha cambiado el dibujo táctico a un 3-5-2, algo que se valora por parte de los futbolistas.

En este Mundial de Clubes se están viendo muchos cambios en una nueva etapa del Real Madrid, con un técnico más joven con ideas muy distintas. Los suplentes saben que tienen mucho que demostrar para ganarse a Xabi Alonso, por lo que para ello tienen que aprovechar sus minutos cuando dispongan de la oportunidad sobre el césped.

Quien no presione y no trabaje, fuera

A Xabi Alonso le obsesiona presionar al rival y trabajar, tengas más o menos minutos, seas suplente o titular. Por lo tanto, el jugador que no cumpla con su premisa no tendrá protagonismo en su equipo y será mejor que busque un destino. Esto estimulará que los titulares den más de sí ante la competencia que les llevan a cabo los suplentes.