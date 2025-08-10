Xabi Alonso ha pedido al presidente que rechace la oferta de 50 millones que ha recibido el Real Madrid

Xabi Alonso confía plenamente en Arda Guler. Por este motivo, ha pedido a Florentino Pérez y al Real Madrid que rechacen la oferta de 50 millones de euros que llegó al club antes del Mundial de Clubes. Además, el turco tiene confianza plena en triunfar en el conjunto blanco, donde además cuenta con la confianza del entrenador.

Guler empezó a sumar minutos en la recta final de la pasada campaña, ya con Ancelotti. Sin embargo, en el Mundial de Clubes sacó su mejor versión de la mano de Xabi Alonso, que apostó por él en el centro del campo. Esta reconversión del jugador no solo lo ha hecho crecer, sino que ha demostrado su polivalencia. El entrenador lo considera una joya de futuro y no quiere venderlo.

Arda Guler está contento con Xabi Alonso

El joven jugador turco siente la confianza del entrenador donostiarra, que le ha dado la titularidad y un nuevo rol en el equipo. Ya ha dejado claro en el Real Madrid que no escucha ofertas y que no quiere saber nada de fuera del club. Lo considera ruido y solo está centrado en sacar su mejor versión de blanco. Se siente fuerte en la medular y cree que puede ser un jugador indiscutible para Xabi Alonso.

El talento joven de este jugador o de Franco Mastantuono, también recién fichado, es algo por lo que apuesta el Real Madrid. Guler apenas tiene 20 años y está entrenando muy duro para sacar su mejor versión esta temporada en el club. Por lo tanto, al futbolista s le considera intransferible.

Otros jugadores sí pueden salir

Si bien Arda Guler no va a salir, sí lo harán otros futbolistas. Rodrygo, Alaba, Ceballos o hasta Brahim pueden salir, por lo que hacer caja no será un problema. Así pues, para poder firmar más jugadores no habrá problema, por lo que el turco no tiene que salir ni por necesidad ni por petición.

Con apenas 20 años, Guler es considerado un futbolista de presente, pero especialmente de futuro. Confía en seguir creciendo en el Real Madrid y de la mano de Xabi Alonso.