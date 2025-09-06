Xabi Alonso le dijo al vestuario que hay que trabajar, se acabó la vida que llevaban con Ancelotti

La metodología de Xabi Alonso se ha demostrado en estos primeros meses en el Real Madrid muy diferente con respecto a Carlo Ancelotti. La salida del entrenador italiano del conjunto blanco fue un duro golpe para sus partidarios de su estancia en el equipo, como es el caso de Vinicius Junior. Los jugadores tienen que llegar antes al entrenamiento, con una mayor extensión de los mismos y existe un control de peso diario.

El objetivo es optimizar al máximo la condición física, puesto que el trabajo sin balón en campo rival es innegociable para Xabi Alonso. Esto ha hecho que el Real Madrid sea el conjunto que menos ocasiones concede y, si bien con el balón no está generando muchas ocasiones de gol, sí le da el control necesario para llevar un pleno de 9 puntos de 9 posibles en LaLiga EA Sports.

Xabi Alonso ya era muy exigente en el Bayer Leverkusen

El entrenador donostiarra tuvo un gran éxito en el Bayer Leverkusen, donde conquistó la Bundesliga y la DFB Pokal en su primera temporada. Esto le ha dado el crédito necesario para ser el primer entrenador del Real Madrid, en una nueva ilusionante para el madridismo. Imponer esta dinámica de trabajo en el club blanco es exigente, puesto que los egos son mayores. Vinicius Junior no tiene buena relación con el entrenador, puesto que considera que con Ancelotti estaba mejor valorado.

Sin embargo, el grueso del vestuario está con Alonso, especialmente un Valverde que se ha erigido como una pieza indispensable. El Pajarito encaja a las mil maravillas en la ideología de Xabi Alonso, un jugador con gran despliegue físico, polivalente, con llegada, compromiso y liderazgo. Esta política de trabajo también casa con los jugadores jóvenes, como Arda Guler, Franco Mastantuono o Álvaro Carreras.

Físicamente el grupo se siente más fuerte

El vestuario del Real Madrid se siente más preparado para presionar y aguantar el desarrollo de los partidos. Ahora bien, este es el comienzo de la temporada y habrá que ver el desarrollo de la misma para ver si el equipo aguanta físicamente toda la temporada. Los jóvenes por eso son fundamentales para Xabi Alonso.