Xabi Alonso le ha dicho a Florentino Pérez que lo mejor para el Real Madrid es que se vaya

Con el transcurso del Mundial de Clubes, Xabi Alonso está acabando de planificar la plantilla que tendrá el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Con los primeros fichajes realizados y las salidas que se esperan una vez finalice el torneo, el tolosarra está comunicando a Florentino Pérez y la dirección deportiva los cambios que debería haber en el equipo las próximas semanas.

En ese sentido, el entrenador le habría recomendado al presidente la salida de un jugador del Madrid que no tendrá sitio por la competencia que habrá en su posición. Se trata de Endrick, uno de los delanteros que tiene en nómina el conjunto blanco y que tendrá muy complicado tener minutos con Kylian Mbappé y la irrupción de Gonzalo García en el Mundial de Clubes.

Teniendo en cuenta que el brasileño está lesionado y no ha podido disputar esta competición, el canterano ha irrumpido en el once, aprovechando también la baja del francés, y se ha consolidado como una gran alternativa para Alonso, un hecho que podría haber determinado el fin de Endrick en el Madrid. Por eso, Alonso ha pedido la salida del atacante en formato de cesión.

El tolosarra cree que no le podrá dar las suficientes oportunidades al delantero de 18 años, ya que ahora mismo Gonzalo está por delante de él, por lo que piensa que lo mejor para el Madrid y también para el jugador es que se vaya cedido a otro equipo donde pueda tener más minutos. Florentino no quiere que se vaya, pero viendo el panorama, podría acabar aceptándolo para que su carrera no se complique.

El brasileño, de momento, no quiere salir, pero se lo podría replantear

De momento, y por su parte, Endrick ha preferido quedarse en el conjunto madrileño, como ya dejó claro en el pasado mercado de invierno, pero si ve durante el verano que no tendrá minutos, especialmente tras la irrupción de Gonzalo, podría acabar decidiendo salir en busca de oportunidades en otro equipo donde pueda sentirse más importante y crecer como futbolista.