Xabi Alonso le ha llamado la atención en dos ocasiones, no habrá una tercera, su comportamiento no es ejemplar

Xabi Alonso ha dado un toque a Brahim Díaz, que ha bajado su intensidad en los entrenamientos ante la escasez de minutos disponibles. El entrenador está muy encima de sus jugadores en este Mundial de Clubes, donde tiene por delante el duelo de cuartos de final contra el Borussia Dortmund. El futbolista internacional por Marruecos está gozando de un papel residual y ha bajado los brazos en el día a día, algo que no puede permitir.

"Quien no entrene fuerte no jugará", ha sido el mensaje del técnico español no solo para Brahim, sino también para el resto de jugadores. Con el cambio de dibujo a 3-5-2, Brahim ha visto que la competencia es aún mayor. Eso le ha llevado a perder actitud y dejar de meter el pie en los entrenamientos. Además, la llegada de Franco Mastantuono en el mes de verano todavía le dificultará más sus posibilidades. En su esperanza está la posible salida de Rodrygo Goes, a la vuelta de Estados Unidos.

Una tercera llamada de atención será su salida

El técnico Xabi Alonso ya le ha dicho a Brahim Díaz que si hay una tercera llamada de atención, el Real Madrid le buscará destino. Entiende que todos los futbolistas quieren jugar, pero en este caos debe de ganárselo en los entrenamientos. Durante este Mundial de Clubes debe de aportar calidad de minutos por encima de su calidad, por lo que su ética de trabajo debe de ser intachable. Si no comparte esta filosofía del entrenador, se le buscará destino lejos del club blanco.

Brahim se muestra comprometido tras la charla con el entrenador para cambiar su situación. Por lo tanto, espera dar su mejor versión antes del duelo contra el Borussia Dortmund y aprovechar cada práctica con el Real Madrid. En el partido, cuenta con no tener minutos o muy pocos, pero aprovecharlos al máximo.

No descarta Brahim la salida, si no renueva

No descarta ningún escenario Brahim Díaz. Lleva tiempo el internacional marroquí buscando la renovación, pero ante su rol actual en la plantilla no descarta buscar un destino. Tiene experiencia en la Serie A (AC Milan) y Premier League (Manchester City), pero no descarta competiciones como la Bundesliga o LaLiga EA Sports.