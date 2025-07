Xabi Alonso le ha pedido personalmente que cambie su forma de vida fuera del Real Madrid o no será titular

Xabi Alonso está preocupado con la deriva que lleva Vinicius Junior en los últimos meses. Ya en el Mundial de Clubes lo notó desenchufado, pero es que además debe de cambiar su forma de vida fuera del club. Le ha llegado la noticia de la renovación, donde pide igualar su salario con el de Kylian Mbappé. No ha gustado nada al Real Madrid esta petición, además de que su rendimiento ha bajado claramente en los últimos seis meses.

Desde que se quedó sin el Balón de Oro, Vinicius parece haber perdido el foco en el equipo. Su individualismo además ha chocado con un Xabi Alonso que es totalmente lo contrario, un entrenador intervencionista donde los egos no casan con él. Ya ha cambiado el dibuo a 3-5-2 y 'Vini' siente que ha perdido la relación que tenía con Carlo Ancelotti. Por lo tanto, Alonso ya le ha pedido que cambie personalmente su forma de vida, o le tocará apostar por otro jugador de titular.

Rodrygo ya está en el banquillo, puede ser Vinicius el siguiente

Los brasileños no pasan por su mejor momento en el Real Madrid. Rodrygo ya se ha convertido en un jugador suplente habitual, por lo que Vinicius sabe que debe cambiar para no seguir su mismo camino. En el Mundial de Clubes no tuvo su mejor rendimiento, y este ruido de las críticas por su renovación no le ayuda en nada. La irrupción de Gonzalo García hace también que su comptencia sea mayor, además de la llegada de Franco Mastantuono.

Las cifras de Vinicius han bajado ostensiblemente en esta campaña 24-25, algo que le sucedió con Carlo Ancelotti. A pesar de la relación cercana con el técnico italiano, no llevó a cabo el trabajo defensivo que sí le pide Xabi Alonso.

Vinicius tiene que defender para ser titular

El cambio de actitud empieza por trabajar en el apartado defensivo. La doble punta que ejercerá con Mbappé tiene que presionar a sus rivales en campo rival, algo que con Ancelotti no ejercía. Este punto ha supuesto la primera fricción entre Xabi Alonso y Vinicius en el vestuario del Real Madrid.