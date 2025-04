Xabi Alonso le ha pedido que se vaya del Real Madrid porque no volverá a jugar cuando sustituya a Ancelotti

La continuidad de Carlo Ancelotti en el Real Madrid pende de un hilo y lo más probable es que el italiano no siga siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu de cara a la próxima temporada. Xabi Alonso es el principal candidato para suceder al actual entrenador y el vasco ya estaría planificando una hoja de ruta con la plantilla del año que viene, tanto con los refuerzos como con las posibles salidas.

En ese sentido, y viendo que su futuro pasará directamente por ser el nuevo técnico del conjunto blanco, el tolosarra ya habría hablado con algún jugador del equipo y le habría pedido que se buscara un nuevo destino de cara al próximo curso, ya que no cuenta para Alonso y no tendrá los mismos minutos que ha tenido esta campaña bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Se trata de Fran García, uno de los laterales izquierdos de la plantilla.

Xabi Alonso no quiere a Fran García

El canterano no está atravesando un buen momento en el Madrid, y a pesar de que su principal competencia, Ferland Mendy, está lesionado, no está consiguiendo hacerse con un hueco en el once titular, especialmente en los partidos más importantes. No está ofreciendo su mejor versión y, por eso, el italiano no quiere arriesgarse a poner a un futbolista que no cumple en el terreno de juego.

La llegada de Alonso no hará cambiar su rol en el equipo y Fran García estaría más fuera que dentro, teniendo en cuenta la gran revolución que le gustaría hacer en la plantilla. No quiere a jugadores que no le convenzan y cree que el lateral podría ser vendido a buen precio en el mercado, con un traspaso alrededor de los 15 millones de euros. Clubes como el Benfica ya habrían preguntado por él a Florentino Pérez.

El vasco pide poder de decisión en la planificación

El actual entrenador del Bayer Leverkusen hará muchos cambios en el equipo de cara a la próxima temporada y, precisamente, le habría pedido al presidente tener poder de decisión en todos los movimientos que realice la dirección deportiva en el mercado, tanto en los fichajes como en las bajas.