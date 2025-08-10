Xabi Alonso le pide que cambie la vida que lleva si quiere seguir siendo titular en el Real Madrid

Xabi Alonso es un técnico muy minucioso y quiere sacar la mejor versión de todos sus jugadores. Durante el Mundial de Clubes terminó preocupado por la parcela defensiva, especialmente con un Rudiger que tuvo un error grosero contra el PSG en semifinales. El técnico cree que sus continuadas lesiones han afectado a su rendimiento, por lo que las continuidad en esta temporada es fundamental si el alemán quiere seguir siendo titular.

Alonso cuenta con tres centrales en su disposición táctica base, con Huijsen, Tchouameni y Rudiger en este papel durante el Mundial de Clubes. Recuperar a Eder Militao es una gran opción para la titularidad, puesto que ni Raúl Asencio ni David Alaba gozan de la confianza del entrenador. Por lo tanto, es fundamental para el bien del grupo que el central alemán cambi de vida si quiere seguir saliendo en el 11 del Real Madrid.

La artrosis es su gran enemigo

Las rodillas de Rudiger sufren mucho y son su gran debilidad para tener continuidad. Su rendimineto ha bajado mucho con motivo de las lesiones, por lo que Xabi Alonso se ha reunido con él para tener una charla particular. Es necesarion que fortalezca sus piernas y opte por una dieta antiflamatoria, para prevenir las lesiones que merman su rendimiento.

Otra opción que maneja Xabi Alonso es la de rotarlo para dosificarlo y prevenir lesiones. El técnico ha hablado con Florentino Pérez para traer a Konaté del Liverpool, que le daría mayores posibilidades en la zona defensiva. Mendy también puede formar en el central zurdo, algo que hizo ocasionalmente con Ancelotti.

Rudiger ya es veterano y debe cuidarse

El central alemán Rudiger tiene ya 32 años y debe cuidarse, tanto por sus lesiones como para alargar su carrera. También Xabi Alonso ha optado por proponer un nuevo método de entrenamiento, de alimentación y de trabajo con los fisioterapeutas. Para poder mantenerse más tiempo sano en esta temporada, tiene que mejorar fuera del campo para sumar el máximo de minutos posibles en la temporada 2025-2026. Además, Asencio y Alaba puedan dosificiar los minutos del zaguero alemán, para aportar más calidad defensiva en menos tiempo de juego.