Xabi Alonso le pide que cambie o deberá abandonar el Real Madrid

Xabi Alonso es un entrenador con mano dura y con las ideas claras. Por eso, el tolosarra le ha pedido a un jugador del Real Madrid con el que ya no cuenta que cambie en las próximas semanas o deberá abandonar el conjunto blanco de manera inmediata, con una vista puesta en el mercado de invierno, donde el técnico le podría empujar a salir si no modifica su comportamiento.

El futbolista en cuestión es Endrick, uno de los delanteros del equipo. A pesar de que el brasileño volvió hace un par de semanas de la lesión que le obligó a estar todo el pasado verano recuperándose y perderse el Mundial de Clubes, aún no ha debutado esta temporada bajo las órdenes de Alonso, quedándose en el banquillo sin ver ni un solo minuto en los últimos cinco partidos.

Xabi Alonso le ha exigido un cambio a Endrick para continuar en el Madrid

Aunque ha salido a calentar en las segundas partes, finalmente el tolosarra ha decidido en todos estos encuentros no darle ni una sola oportunidad en el terreno de juego, lo que ha provocado el enfado de Endrick en más de una ocasión. Sin embargo, el entrenador ya le dejó claro que sería muy complicado que pudiese ver minutos y solo lo haría en situaciones desesperadas.

Además, Alonso también le ha exigido que cambie su actitud y su comportamiento, más aún después de mostrar enfados constantes por no salir al campo en los partidos, ya que así no llegará a ningún lado. De hecho, es peor para él, ya que la intención que tiene el tolosarra es que el Madrid le ponga en el mercado en enero para venderle o incluso regalarle, ya que no confía en él.

El brasileño no cuenta en absoluto para el técnico tolosarra

De momento, el brasileño sigue en su empeño de quedarse en el conjunto blanco y poder triunfar, pero parece complicado que lo pueda hacer. Endrick pensaba que el cambio de Carlo Ancelotti por Alonso en el banquillo sería beneficioso para él, ya que tendría una oportunidad fresca con un nuevo entrenador, pero ha sido más de lo mismo y el ariete sigue sin contar en los esquemas del técnico.