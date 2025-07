Xabi Alonso le propone un cambio de posición o no jugará, la otra opción es la venta, pero se niega a salir

Xabi Alonso ha hablado con Ferland Mendy y no cuenta con él para el lateral izquierdo del Real Madrid. La llegada de Álvaro Carreras y la gran actuación de Fran García en el Mundial de Clubes le deja sin opciones de ganar minutos. Por lo tanto, o ejerce de tercer central por la izquierda o no podrá tener minutos. La otra opción que se contempla con el jugador galo es la venta, pero el futbolista se niega a salir.

El bajo nivel de los centrales, a excepción de Dean Huijsen, recién firmado desde el Bournemouth, puede darle la oportunidad a Ferland Mendy de ejercer de central zurdo en lado izquierdo. Rudiger y Asencio han dejado una actuación calamitosa en las semifinales del Mundial de Clubes contra el PSG, por lo que le tocaría reconovertirse en la posición. Ya ha jugado alguna vez de central en línea de tres con Ancelotti o incluso con Zidane.

La venta de Mendy es complicada

Ferland Mendy no quiere salir del Real Madrid, por lo que la venta del jugador francés es muy complicada. Además, sus problemas físicos de la última temporada no le dejan con mucho mercado. La opción que ha hablado con Xabi Alonso es la de ejercer de central de emergencia, puesto que en el carril izquierdo no tendrá oportunidades. Fran García y Álvaro Carreras se han hecho con el puesto y, por lo tanto, tocará reconvertirse.

Por lo tanto, la opción de hacer caja se antoja complicada para el conjunto blanco. Tras la debacle contra el PSG, Alonso se volvió a mostrar receptivo a cambiar jugadores en el mercado. No poder contar con Ferland Mendy para recaudar dinero, por lo tanto toca reconvertirlo y sumarlo a una débil línea defensiva.

Mendy físicamente está muy limitado

Ha pasado por muchas lesiones durante la temporada pasada Ferland Mendy. Esto ha hecho que su punto fuerte, la condición física, haya también pasado a ser una debilidad. Técnicamente nunca ha sido dotado y su fuerte es la parcela defensiva, por lo que ejercer de carrilero en la banda izquiera no es una opción. Seguramente en la pretemporada trabaje en el rol de central para poder sumar al equipo.