Xabi Alonso liquida a dos futbolistas del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ya ha tomado dos decisiones estratégicas de cara a la plantilla. No cuenta con Ferland Mendy ni con Dani Ceballos, por lo que lo mejor para los dos partes es que busquen destino. La competencia en el carril izquierdo para el francés y en el centro del campo para el español, los deja sin sitio en la plantilla. La ficha de ambos jugadores complica las opciones de salida del club blanco, pero tiene todo el verano por delante para trabajar las salidas.

En el Mundial de Clubes ya dejó claro Alonso que no cuenta con Ceballos, al que apenas dio minutos. Se ha estimado su salida en unos 15-20 millones de euros, pero su destino no será fácil de encontrar. Seguramente la Premier League sea el destino más accesible para encontrar su destino. Mendy es un caso más complejo, puesto que tiene contrato para 2028 y no solo parece tener acomodo en el fútbol francés.

Xabi Alonso hablará con los dos jugadores a la vuelta de las vacaciones

El técnico ya ha dejado claro a Florentino Pérez que no cuenta con los dos jugadores, por lo que le idea es ofrecerlos en el mercado. A la vuelta de las vacaciones, será Xabi Alonso quien se sentará con ellos para dejarles claro que deben de buscarse un futuro lejos del Real Madrid. Ceballos y Mendy en principio quieren triunfar en el club blanco, pero son conscientes de su situación. Seguramente se pueda llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes, pero no será sencillo encontrar en el mercado destinos apetecibles.

El entrenador tiene claro que en el carril izquierdo tiene a Fran García y Álvaro Carreras, por lo que no cabe Mendy. En el centro del campo están Tchouameni, Arda Guler, Fede Valverde y Eduard Camavinga, por lo que Ceballos tampoco tiene cabida. Además Alonso quiere un centrocampista de construcción, más la llegada de Franco Mastantuono.

Ceballos aceptaría volver al Real Betis

El jugador siempre ha sido receptivo a volver al Real Betis, sin embargo el club verdiblanco no puede pagar y solo llegaría en formato de cesión. Es mucho más factible que un club de la Premier League puega pagar por el medio sevillano.