Xabi Alonso lo aparta, de intocable con Ancelotti a desaparecer, no pisa el entrenamiento del Real Madrid

Durante años, Antonio Pintus fue sinónimo de éxito físico en el Real Madrid. Su método riguroso y exigente ayudó al equipo a conseguir títulos históricos, entre ellos cuatro Champions League. Pintus, que llegó al club antes de la etapa de Ancelotti, se convirtió en pieza clave para que el Real Madrid mantuviera su nivel físico ante la exigencia del fútbol moderno. Sin embargo, las cosas han cambiado de forma radical en la última temporada.

El rendimiento del equipo sufrió altibajos y las lesiones se multiplicaron, lo que llevó al club a replantear su modelo de preparación física. Pintus, que hasta hace poco era la referencia, perdió protagonismo. Ahora su rol es más discreto, como Performance Manager, lejos del trabajo diario con los jugadores. El Real Madrid ha dado el mando a Ismael Camenforte, un preparador físico con un perfil más moderno, formado en el Barcelona y con experiencia internacional en Dinamarca y Bayer Leverkusen. Junto a Camenforte, Xabi Alonso también tiene un papel importante en esta nueva estructura, aunque sorprendentemente, Alonso no está tan presente en los entrenamientos como se esperaba.

🚨 OFFICIAL: Antonio Pintus is part of Xabi Alonso's coaching staff as 'Performance Manager'. pic.twitter.com/HIR9RkpvhL — Madrid Zone (@theMadridZone) June 9, 2025

Una revolución silenciosa para evitar lesiones y recuperar la élite

La salida de Pintus del centro de la preparación física no es el único cambio en la estructura técnica. El cuerpo médico también ha sufrido una transformación profunda. El doctor Felipe Segura Ortiz, que tomó el relevo tras la mala gestión de lesiones el año pasado, ha sido reforzado y tiene libertad para hacer fichajes clave, como el de Manuel Arroyo, procedente del Granada.

El Real Madrid quiere poner fin a la plaga de lesiones que lastró la pasada campaña. Para ello, también se han renovado los equipos de recuperadores y fisioterapeutas. La idea es tener un control total sobre la salud de los jugadores y evitar cualquier sorpresa que pueda afectar al rendimiento colectivo.

Este cambio de rumbo es una muestra más de que el Real Madrid no quiere dormirse en los laureles. Pintus fue fundamental para éxitos pasados, pero el club sabe que ahora toca evolucionar y adaptar los métodos. La apuesta por Camenforte y el respaldo a Xabi Alonso marcan una nueva era, donde la frescura y la innovación serán la clave para seguir siendo el mejor equipo del mundo.