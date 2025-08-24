Xabi Alonso lo castiga sin jugar contra el Oviedo porque cree que no tiene la cabeza en el Real Madrid

Xabi Alonso ha tomado su decisión, a pesar de la presión que ha puesto Vinicius para que su compatriota sea de la partida contra el Real Oviedo. Sin embargo, a pesar de haber charlado de manera privada con el 7 del Real Madrid, el técnico donotiarra tiene claro que sus jugadores para la banda derecha son Brahim Díaz, que fue titular contra CA Osasuna, y el joven Franco Mastantuono.

Rodrygo no goza de la confianza del entrenador, como se pudo comprobar durante el Mundial de Clubes ni tampoco en la primera jornada contra Osasuna. De nuevo será suplente contra el Real Oviedo, por lo que el jugador brasileño tiene la mente puesta muy lejos del Real Madrid. Ahora mismo piensa en que su futuro puedar estar en la Premier League, con clubes como Newcastle, Manchester United o Chelsea con opciones de poder firmarlo.

Xabi Alonso tiene en su cabeza apostar por Brahim o Mastantuono

El técnico tiene en su cabeza definida la banda derecha, donde apuesta por Trent Alexander-Arnold en el lateral y por delante con Brahim Díaz y Franco Mastantuono. Luego añade que Rodrygo está en un momento de confianza muy abajo, sin apenas partidos en sus piernas y con una confianza muy baja. Por lo tanto, su escenario es muy complicado y tiene la mente puesta en lo que está por venir.

Xabi Alonso sabe que el brasileño tiene la mente fuera, lo que todavía refuerza sus preferencias. La situación parece irreconducible y Rodrygo tiene la mente en su futuro. La Premier League parece el escenario más propicio, pero tampoco podría desdeñar otras opciones. El fútbol árabe podría ser otra gran opción para él, pero está claro que a nivel competitivo no le seduce.

Su convocatoria con Brasil en el horizonte

Rodrygo goza de la confianza de Carlo Ancelotti, por lo que todavía tiene la convocatoria con Brasil más o menos "garantizada". Ahora bien, si sigue sin gozar de minutos su situación podría tambalearse. Su objetivo número 1 es volver a gozar de minutos en el Real Madrid, pero Xabi Alonso no cuenta con él y es muy factible que no vuelva a tener protagonismo contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere.