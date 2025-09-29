Xabi Alonso lo considera culpable, ni corre ni se esmera como con Ancelotti

Xabi Alonso y Rodrygo Goes tienen una relación totalmente distanciada. El técnico donostiarra volvió a dejar al jugador brasileño en el banquillo, por lo que están muy quemados el uno con el otro. En el Real Madrid temen que el jugador pueda negociar a sus espaldas una salida y que en el mercado invernal pida salir si no cambia su situación. Ancelotti lo va a convocar sí o sí con Brasil, por lo que por parte del futbolista sudamericano no hay temor.

Rodrygo tiene una relación muy cercana con Carlo Ancelotti, al igual que su compatriota Vinicius Junior. Sin embargo, los dos futbolistas brasileños no tienen ningún feeling con Xabi Alonso, por lo que son muy críticos con su gestión. El técnico lo considera culpable a Rodrygo Goes, puesto que ni corre ni se semana como hacía con el entrenador transalpino.

Rodrygo no se siente valorado

El jugador sudamericano no se siente valorado por Xabi Alonso, algo que ha comentado internamente desde el Mundial de Clubes. Las suplencias han sido habituales para el jugador, que hasta sopesó en el mercado veraniego dejar el club. Ahora mismo Rodrygo hace de suplente en la banda izquierda de Vinicius Junior, puesto que en la derecha cuenta con Bellingham o con Franco Mastantuono.

Rodrygo cada vez es menos protagonista y siente que el técnico no confía en él. Xabi Alonso lo considera un revulsivo y un buen jugador de rol, pero lejos de ser titular en su esquema. De nuevo en el derbi fue suplente hasta el minuto 70 de partido, cuano entró por un desafortunado Jude Bellingham. El inglés venía de lesión y seguramente la titularidad le llegó demasiado pronto, por lo que el brasileño considera que debía haber sido él de la partida.

Alonso no cree en Rodrygo

Xabi Alonso considera en los entrenamientos que Rodrygo que no pone el esmero ni el interés que mostraba con Carlo Ancelotti, por lo que en su esquema no cuenta con él. La relación dista de ser buena para ambas partes y habrá que ver como se desenvuelve en la temporada. Ahora juga el Real Madrid en la UEFA Champions League contra el Almaty en Kazajistán, donde podría tener minutos.