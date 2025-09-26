Xabi Alonso lo deja en el banquillo contra el Atlético por faltas de disciplina reiteradas

Xabi Alonso lo tiene claro, Brahim Díaz estará en el banquillo. El entrenador donostiarra está decepcionado con el jugador marroquí por sus faltas de disciplina reiteradas. La falta de intensidad en los entrenamientos y no ejercer la presión alta son los motivos que han llevado al entrenador a no contar con él para tener minutos. Contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano será parte de la rotación.

En el último partido del Real Madrid contra el Levante UD en el Ciudad de Valencia (1-4), tampoco tuvo minutos. A pesar de ser un resultado cómodo, el jugador no dispuso de minutos y sabe que no cuenta para el entrenador. No sería sorpresivo si pudiera pensar en buscar un destino en este mercado de invierno, ante la falta de minutos.

En el Metropolitano, todo parece indicar que Vincius y Mastantuono serán de la partida. Bellingham, que vuelve de su lesión, además de que Rodrygo goza de minutos como revulsivo. Por lo tanto, lo tiene muy complicado Brahim.

Xabi Alonso ve faltas de disciplina reiteradas en los entrenamientos

La falta de intensidad en los ejercicios, así como el no presionar arriba cuando le ha tocado jugar, han dejado claro a Xabi Alonso que no puede contar con Brahim. El internacional por Marruecos desde el Mundial de Clubes ha perdido la confianza en sí mismo y en el entrenador. No gozar de minutos en el torneo de veraniego, donde no había construido Alonso su plantilla, fue un bofetón de realidad para el futbolista.

Ahora que han llegado los refuerzos que pedía el entrenador, sabe que tiene prácticmaente imposible gozar de minutos con cierta regularidad. Esto ha llevado al jugador a entrenar desmotivado, algo que ha enfadado mucho al entrenador. Sigue adelante con su castigo y no tuvo minutos en el Ciudad de Valencia, como tampoco parece que vaya a tener en el Metropolitano.

Brahim se siente menospreciado

El jugador siente que se no se le han dado oportunidades para lucir su juego, y que en cuanto ha llegado Mastantuono se ha hecho con la titularidad. Así lo ha comentado en su entorno y por ello ha bajado el nivel en los entrenamientos.