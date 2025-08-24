Xabi Alonso lo deja fuera del 11 contra el Oviedo porque no ha entrenado al cien por cien

Parece irreconciliable la relación entre Xabi Alonso y Rodrygo Goes, puesto que el entrenador ha perdido la confianza en el jugador. Ni en los entrenamientos fuera del campo ha visto que el jugador brasileño haya dado un paso en su rendimiento, por lo que volverá a ser suplente contra el Real Oviedo. Contra Osasuna volvió a quedarse sin minutos y tiene por delante a Brahim Díaz y a Franco Mastantuono.

Rodrygo Goes atraviesa un momento complicado en el Real Madrid, puesto que desde la llegada de Xabi Alonso su confianza ha ido claramente en descenso. Su rol en el equipo se ha reducido, por lo que en la mente del jugador también está el poder salir del equipo. Varios clubes importantes de Inglaterra, como Chelsea, Newcastle y Tottenham, han mostrado interés en ficharlo. Estos equipos de la Prmier League le podría ofrecer un salario más alto y la posibilidad de jugar la UEFA Champions League, algo que para Rodrygo es fundamental, además de seguir siendo convocado con Brasil.

Xabi Alonso espera mucho más de él en los entrenamientos

La falta de intensidad de Rodrygo en los entrenamientos no ha gustado nada a Xabi Alonso, que se lo ha hecho saber al jugador. Tuvieron una charla cara a cara durante el sábado, puesto que Vinicius también presionó para saber si su amigo podría ganar en minutos para crecer en su confianza. El técnico donostiarra es rídigo y fiel a su idea, por lo que va a seguir contando con Brahim Díaz y Franco Mastantuono como sus jugadores de confianza en la banda derecha.

No hay oferta formal de la Premier League ni de Arabia

Solo hubo un contacto preliminar con el Tottenham, que no fue más allá de un tanteo, puesto que el club inglés ha puesto su atención en su compatriota Savinho (Manchester City). En Valdebebas, la directiva no tiene claro qué hacer con él, puesto que su salida podría permitir reforzar otras posiciones. Su rendimiento hasta ahora no ha cumplido las expectativas del club, espeicalmente un pasado curso 24-25 muy decepcionante. El Real Madrid le ha puesto una tasación de 100 millones de euros, muy prohibitiva y a la que el Tottenham no ha estado dispuesto a llegar.