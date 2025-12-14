Xabi Alonso lo llama al despacho después de perder la titularidad en el Real Madrid

El joven central Dean Huijsen ha vivido semanas de incertidumbre después de perder presencia en las alineaciones del Real Madrid. Tras varias jornadas viendo cómo Rüdiger y Militao recuperaban la titularidad, el neerlandés-español fue citado por Xabi Alonso a su despacho en Valdebebas. El técnico, consciente del nerviosismo del jugador, quiso transmitirle un mensaje claro: forma parte del futuro inmediato del proyecto blanco.

En las últimas semanas, habían circulado informaciones que insinuaban que Huijsen podría no tener nivel para asentarse como central del Real Madrid. El técnico quiso cortar ese ruido de raíz. Le dejó claro que, a sus 20 años, es un futbolista “perfectamente preparado para crecer en este club”, y que su evolución es considerada estratégica a medio plazo.

Alonso lo tranquiliza: “Aquí tienes sitio, pero debes pelearlo”

Cuando Huijsen llegó al Real Madrid, ya sabía que su puesto no estaba garantizado. Sin embargo, las múltiples lesiones en el eje defensivo le abrieron la puerta para sumar minutos de calidad. Xabi Alonso reconoció en privado que esas oportunidades fueron cruciales para evaluar su potencial, y que las últimas titularidades de Rüdiger y Militao respondían únicamente a la recuperación física de ambos, no a una pérdida de confianza en el joven central. La reciente lesión de larga duración del brasileño, le podría abrir la puerta de nuevo al joven central blanco.

Huijsen ha disputado esta temporada 19 partidos, acumulando cerca de 1.200 minutos entre Liga y Copa. Ha mostrado solvencia en salida de balón y personalidad defensiva, aunque también errores propios de su edad. Para él, mantener continuidad es clave, especialmente pensando en su gran objetivo: entrar en la lista de España para el Mundial 2026.

Necesita minutos para estar en el Mundial

El central sabe que competir con Laporte, Cubarsí, Le Normand y Eric García será una tarea difícil. Por eso, la conversación con Alonso fue fundamental. El entrenador le aseguró que seguirá contando con oportunidades, rotaciones y encuentros en los que su perfil será esencial, especialmente ante rivales que exigen salida limpia y anticipación.

Huijsen sale del despacho más tranquilo. El mensaje es claro: no ha perdido su sitio, solo entra en la lógica de la competencia del Real Madrid. Su futuro, pese al ruido, sigue pintado de blanco.