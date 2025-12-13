Xabi Alonso, no volverá a jugar con el Real Madrid salvo sanción o lesión

La situación de Andriy Lunin en el Real Madrid vuelve a encender las alarmas. Según fuentes internas, Xabi Alonso ha sido totalmente sincero con el guardameta ucraniano: no volverá a jugar, salvo que Thibaut Courtois esté sancionado o sufra una lesión.

El técnico vasco quiere una jerarquía clara en la portería y apuesta sin matices por el belga como indiscutible. Lunin, pese a su profesionalidad y buen rendimiento puntual, se ha quedado sin hueco.

Un contrato que se agota y un rendimiento que no pesa lo suficiente

Lunin, cuyo contrato con el Real Madrid expira en junio de 2026, ha entrado en un escenario crítico. El club debe decidir en los próximos meses si renueva, vende o lo deja libre. Hasta ahora, el portero ha firmado actuaciones de mucho nivel cuando le ha tocado reemplazar a Courtois, especialmente la temporada pasada, donde encadenó paradas decisivas en Liga y Champions.

En esta campaña, sin embargo, apenas ha tenido minutos: solo un puñado de apariciones, en las que ha encajado pocos goles y ha mantenido buenas estadísticas de paradas, pero insuficientes para cambiar la opinión de Alonso. El entrenador cree que el equipo necesita una figura absolutamente estable bajo palos y considera que la diferencia entre Courtois y Lunin sigue siendo demasiado grande. En este contexto, no se descarta su salida en 2026. Varios clubes han mostrado interés: equipos de la Premier League, especialmente el Tottenham, que valoran su margen de crecimiento, un par de clubes de la Serie A, donde se le ve como un portero ya preparado para ser titular, y ofertas de Bundesliga, la liga que más recientemente ha seguido su evolución.

El Madrid ya mira opciones para la portería

Aunque Courtois continúa siendo el pilar absoluto de la portería, el Real Madrid ya estudia alternativas por si Lunin sale y necesita cubrir su rol de segundo guardameta. En la agenda aparecen perfiles de porteros jóvenes con experiencia en Europa y otros de veteranos fiables que aceptarían ser suplentes del belga.

La realidad es evidente: Lunin no entra en los planes de Xabi Alonso, y todo apunta a que su etapa en el Madrid se acerca al final.