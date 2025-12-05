Huijsen se salva, por el momento, la negociación, ahora, está en Italia

Dean Huijsen fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano. Llegaba al Santiago Bernabéu un central con mucha proyección y futuro para convertirse en el líder de la zaga del conjunto blanco, habiendo demostrado una gran personalidad y un físico imponente. Aun así, también aparecieron algunas dudas después de varios errores graves.

De momento, el jugador está siendo titular indiscutible bajo las órdenes de Xabi Alonso, pero el tolosarra también ha pedido un central con experiencia para poder liderar la retaguardia. Y ahí, el internacional con España está con un ojo puesto en unas negociaciones en Italia para poder asegurar su titularidad en el Madrid, algo que, de momento, podría llegar a salvarse.

Dean Huijsen está pendiente de posibles movimientos en Italia, en concreto en el Inter

Los blancos habían puesto el foco en Ibrahima Konaté, central del Liverpool, para reforzar el centro de la defensa, teniendo en cuenta que su contrato acaba a final de temporada. Aun así, el interés del Madrid habría ido decayendo con el paso de los meses y, a día de hoy, no estarían tan interesados. Quien sí que lo estaría por el francés sería el Inter de Milán de la Serie A.

Por eso, Huijsen estaría muy atento a la posible llegada de Konaté al Inter, ya que esto significaría que no le llegaría competencia en el Madrid. El hecho de que el club blanco fichase a un central con experiencia y mucho bagaje internacional detrás podría ser negativo para el joven defensa, frenando su desarrollo e incluso perdiendo la titularidad en el centro de la zaga.

El central español podría recibir competencia en la defensa para la próxima temporada

El cómo acabe la temporada para Huijsen será clave para consolidar su estatus dentro del conjunto blanco. Hay mucha ilusión en el Madrid con la figura del internacional español, pero también quieren ir con cautela para evitar que se acabe quemando. Saben que tienen un diamante en bruto entre manos y confían en que se convierta en el líder de la retaguardia en el Santiago Bernabéu de cara al futuro más próximo.