Xabi Alonso lo quiere fuera porque no le gusta la vida que lleva fuera del Real Madrid

Desde el primer día en el Real Madrid, Carlo Ancelotti mostró una visión clara del joven brasileño Endrick: una promesa indiscutible, pero también una fuente de riesgo para el vestuario si no canalizaba su actitud. Según fuentes del entorno del club, Ancelotti advirtió a la dirección sobre problemas relacionados con el desorden profesional del delantero, especialmente en el día a día y fuera del campo. Ese mensaje ha sido transmitido directamente a Xabi Alonso, quien ahora parte con esa advertencia como telón de fondo, lo que complica cualquier indulgencia futura con el jugador.

Endrick acumuló apenas 51 minutos en los tres últimos meses de la temporada pasada, en buena parte por una recaída física. Desde su entorno, él mismo se mostró convencido de quedarse en Madrid y pelear por un rol en el equipo pese a las dudas, pero el panorama cambió con la irrupción del canterano Gonzalo García, quien brilló en el Mundial de Clubes y puso presión sobre el brasileño. Xabi Alonso ya sabe que Endrick no solo debe demostrar en el césped: también debe encajar fuera de él.

Endrick en el filo: talento en deuda y tensiones internas

Endrick ha marcado goles en fases clave como selección y competición de clubes, pero su progresión ha sido frenada por temas físicos y actitudinales. Según fuentes próximas al vestuario, el club analiza con cautela su evolución debido a "desorden nocturno" y falta de implicación en responsabilidades colectivas. Ese perfil aparece ahora en la lista negra técnica: no basta con potencial; Xabi exige madurez y autogestión dentro y fuera del vestuario.

Xabi Alonso tiene poco margen: con solo una plaza disponible para ese perfil sobrecargado en delantera, ocupada por Vinícius, Mbappé y Rodrygo, debe decidir rápido. Y si Endrick no se ajusta al código de profesionalidad que exige el técnico, su continuidad estaría comprometida.

Talento sin orden no tiene lugar en el nuevo Madrid

Hoy, Endrick es una advertencia más que una promesa: el club busca garantías de compromiso tras acumular señales de riesgo. Ancelotti ya lo vio venir; ahora le toca a Xabi Alonso juzgar si prefiere mantener una joya potencial con problemas o apostar por la madurez responsable de Gonzalo García.

El mensaje es rotundo: en este Real Madrid no basta con saber golpearla bien; también se debe saber convivir. Endrick tiene un mes para cambiar percepciones, porque si no encaja, en actitud y disciplina, saldrá como cedido, o incluso será descartado. Y ahí es donde Xabi decide con mano firme: talento sin orden no tiene lugar en su Real Madrid.